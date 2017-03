Thu hồi ống hút nhựa Trung Quốc độc hại

Một loại ống hút trà trân châu không nhãn mác được rao bán trên trang mạng Trung Quốc



Theo H.Trang ( Nhật Báo Thượng Hải, NLĐ)

Các nhà cung cấp cho biết khách hàng sử dụng ống hút nhựa của họ chủ yếu là trường học, cửa hàng trà sữa và nhà hàng…Ông Lou Zhongping – người đã lập dự thảo tiêu chuẩn quốc gia cho ống hút - cho biết khoảng 80% ống hút được tiêu thụ ở TP Thượng Hải đều không rõ thông tin nhà sản xuất. Theo ông, những ống hút không đạt tiêu chuẩn được sản xuất từ các nhà máy nhỏ ở dưới lòng đất.Theo các chuyên gia, ống hút không đạt tiêu chuẩn có thể gây hại cho hệ tiêu hóa, gan, làm dậy thì sớm ở trẻ em, thậm chí là vô sinh hoặc ung thư do chúng thường thải ra chất độc khi tiếp xúc với đồ uống nóng.Hầu hết những người bán hàng trong chợ trên đường Fuyou gần Vườn Dự Viên cho rằng ống hút họ bán an toàn. Tuy nhiên, khi được hỏi xuất xứ thì họ chỉ cho biết mua từ TP Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang và không có thông tin về nơi sản xuất cũng như việc chúng làm từ vật liệu gì.Phó Chủ tịch Hiệp hội Bao bì Thực Phẩm quốc tế Dong Jinshi cho biết ít nhất một nửa số ống hút trên thị trường mà các nhà hàng và quán trà sữa sử dụng được làm bằng nhựa chất thải và một số chất tạo màu công nghiệp.Theo tiêu chuẩn quốc gia, nhựa chất thải không được sử dụng để làm ống hút nhưng chi phí sản xuất của nó rẻ hơn 3 đến 5 lần chi phí sản xuất bình thường. Trong khi đó, hầu hết các ống hút bán trong siêu thị là an toàn nhưng giá lại khá cao.Ông Zhou Jian - Giám đốc Phòng Hành chính Dự Viên - cho biết những ống hút sẽ được gửi đi kiểm tra và xử lý vi phạm.