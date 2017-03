Thu hồi thực phẩm Khải Việt Hương cảng Canh Công Phu

Theo bà Phạm Thị Ngọc, Cục An toàn thực phẩm, thực phẩm trên bị thu hồi là do chứa hoạt chất Sidenafil với hàm lượng 4 mg/g. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khải Việt Hương cảng Canh Công Phu do Công ty Hữu hạn Dược phẩm Khải Việt (Hải Phòng) sản xuất.

Theo các chuyên gia y tế, Sidenafil là hoạt chất trong thuốc điều trị rối loạn cương (Viagra). Hoạt chất này vốn phải được kê toa và có thể gây nhiều tác dụng phụ. Thực phẩm bổ sung có chứa hoạt chất này có thể gây nguy hiểm cho người dùng.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty Hữu hạn Dược phẩm Khải Việt phải thu hồi toàn bộ lô sản phẩm đang lưu hành trên thị trường để chờ tiêu hủy.

H.HÀ