Thu hồi thuốc Captopril 25mg

- Rút số đăng ký ba loại thuốc

Ngoài ra, cục cũng rút số đăng ký thuốc với: viên nén Deanxit, số đăng ký: VN-8676-09 do công ty Diethelm & Co.Ltd đăng ký, công ty H.Lundbeck A/S, Đan Mạch sản xuất; thuốc Metizol, số đăng ký: VN-6003-08 và thuốc Vagi-zol, số đăng ký: VN-2811-07 do công ty cổ phần dược phẩm Duy Tân đăng ký; công ty L.C.N Polfa Rzeszow S.A sản xuất. Ba thuốc này được lưu hành đến hết hạn dùng.

Theo Duy Nhân (SGTT.VN)