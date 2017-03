Thu hồi thuốc giảm đau Dicloran, thuốc chống nhiễm khuẩn Genpoxim

Đó là thuốc viên bao phóng thích chậm Dicloran (Diclofenac Sodium Delayed – Release Tablets USP 50mg), số lô: AUD9012, hạn dùng: 11.2012, số đăng ký: VN-0684-06, do công ty Unique Pharmaceutical Labs. – Ấn Độ sản xuất, công ty TNHH một thành viên dược Sài Gòn (Sapharco) nhập khẩu; thuốc viên nang Genpoxim (Cefpodoxime 100mg Capsule), số lô: K001, ngày sản xuất: 26.2.2011, hạn dùng: 25.2.2013, số đăng ký: VN-4927-07, do công ty General Pharmaceuticals Ltd. – Bangladesh sản xuất, công ty TNHH một thành viên dược trung ương 3 nhập khẩu. Thuốc Dicloran thuộc nhóm giảm đau, kháng viêm. Genpoxim là thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn.

Theo Lê Hương (SGTT.VN)