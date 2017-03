Thu hồi thuốc hướng tâm thần P-TAM·

Đình chỉ lưu hành thuốc cơ xương khớp DiclofenacSGTT.VN - Sở Y tế TP.HCM vừa có thông báo đình chỉ lưu hành và yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thu hồi trên địa bàn TP.HCM thuốc viên nang P-TAM (Piracetam 400mg), hộp 10 vỉ x 10 viên, số lô: P1101, hạn dùng: 13.10.2014, số đăng ký: VN-7318-08, công ty HEPAGUARD CO., LTD – Hàn Quốc sản xuất, công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm & thương mại SOHACO nhập khẩu, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu: tính chất, độ đồng đều khối lượng.

Thuốc P-TAM thuộc nhóm dược lý thuốc hướng tâm thần, chỉ định điều trị bệnh do tổn thương não, loạn tâm thần, chóng mặt, nhức đầu, đột quỵ, liệt nửa người,…



Sở Y tế Đồng Tháp cũng đã có quyết định đình chỉ lưu hành trong phạm vi tỉnh này thuốc viên bao phim Diclofenac (Diclofenac natri 50mg); lô sản xuất: 02/291110; hạn dùng: 28.11.2013, số đăng ký: VNB-4101-05 do công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình sản xuất, do thuốc không đạt chỉ tiêu độ hoà tan theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Công ty Quảng Bình phải khẩn trương thu hồi và gửi báo cáo về sở trước ngày 9.8. Thuốc Diclofenac chỉ định điều trị bệnh cơ xương khớp, thấp khớp mạn tính, đau rễ thần kinh trầm trọng...



Theo D. Nhân – Lê Hương (SGTT)

