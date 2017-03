Thu hồi thuốc Phil Bone-Care ngừa loãng xương

Cục Quản lý dược, bộ Y tế vừa có thông báo đình chỉ lưu hành toàn quốc và thu hồi thuốc viên nén bao phim Phil Bone-Care (Retinol palmitat); lô sản xuất: 208; ngày sản xuất: 7.12.2012; hạn dùng: 6.12.2015; số đăng ký: VN-10999-10; công ty Deawoo Pharm Co., Ltd – Hàn Quốc sản xuất, công ty TNHH MTV dược phẩm Trung ương 1 (CPC1), Hà Nội nhập khẩu, do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng.

Thuốc Phil Bone-Care có chỉ định: hỗ trợ ngăn ngừa loãng xương; phòng ngừa còi xương; cung cấp canxi, vitamin A và D cho phu nữ có thai, cho con bú, cơ thể suy yếu trong thời gian bệnh, giai đoạn tăng trưởng, người lớn tuổi… Báo cáo thu hồi gửi về cục trước ngày 12.8.



Theo L. Hương (SGTT.VN)