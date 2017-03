Thu hồi thuốc phong tê Ông già chống gậy

* Ðình chỉ lưu hành viên nang Cadimin C





Theo Lê Hương – N.Duy (SGTT.VN)



Trước đó, sở Y tế tỉnh Sóc Trăng có văn bản thông báo đã đình chỉ lưu hành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thuốc viên nang Cadimin C (vitamin C 500mg), số đăng ký: VD-6177-08, số lô: 051010, hạn dùng: 9.11.2013, do không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu tính chất. Lô thuốc này do công ty cổ phần dược phẩm Cần Giờ (TP.HCM sản xuất).