Thu hồi thuốc truyền và thuốc nhỏ mắt

Thuốc Relab 20% do công ty Reliance Life Sciences Pvt. Ltd, Ấn Độ sản xuất; công ty L.B.S Laboratory Ltd., Part., Thái Lan đăng ký; công ty TNHH MTV dược phẩm Trung ương 2 (Codupha) và công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà nhập khẩu; công ty TNHH dược phẩm Kim Châu phân phối. Được biết, thuốc Relab 20% là dạng thuốc truyền, có chỉ định dùng trong các trường hợp: điều trị cấp cứu trường hợp choáng do giảm thể tích máu; phỏng nặng, đề phòng hiện tượng cô đặc máu, chống mất nước và điện giải; bị giảm protein huyết, đặc biệt liên quan đến mất quá nhiều albumin…





Trước đó, cục cũng đã có quyết định đình chỉ và thu hồi trên toàn quốc với thuốc nhỏ mắt Gentamycin 0,3%, lô số: 121012, ngày sản xuất: 26.10.2012, HD: 26.10.2014, SĐK: VD-12271-10, công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội sản xuất, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ vô khuẩn.



Theo Gia Minh (SGTT.VN)