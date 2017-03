Thu hồi thuốc vitamin C OPC 500mg

Vitamin C OPC 500mg thuộc nhóm dược lý khoáng chất và vitamin. Chỉ định điều trị bệnh scorbut (một bệnh do thiếu vitamin C); phòng ngừa tình trạng thiếu vitamin C có thể xảy ra khi chế độ ăn mất thăng bằng hay thiếu hụt; tăng cường sức đề kháng cho cơ thể trong các bệnh nhiễm trùng, cảm, cúm, thời kỳ dưỡng bệnh...



Theo Lê Hương (SGTT.VN)