Thu nhỏ cánh tay khổng lồ của “dị nhân” vé số

Lê Thanh Vũ (27 tuổi, ngụ tại Kiên Giang) chàng trai bán vé số được phản ánh trong loạt bài viết “Dị nhân mang bướu khổng lồ” trên Dân trí một lần nữa bước lên bàn mổ. Từ khi lên 4 tuổi, cơ thể Vũ xuất hiện nhiều u nhọt, các khối u phát triển nhanh và lớn dần. Do điều kiện kinh tế gia đình nhiều khó khăn, Vũ không được chữa trị.









Cánh tay khổng lồ của Lê Thanh Vũ trước phẫu thuật









Khối bướu lớn đã được tách thành công khỏi tay bệnh nhân

Theo Vân Sơn (Dân trí)



Cơ thể “dị nhân” mang nhiều khối bướu lớn trong đó có 3 bướu dính chùm ở lưng và một bướu khổng lồ trên cánh tay trái. Hơn 20 năm mang những khối thịt thừa khiến Vũ không đêm nào được nằm ngửa. Khối bướu ở cánh tay quá nặng kéo xương quai xanh cong vẹo, lồng ngực của bệnh nhân biến dạng.Năm 2012, sau khi thông tin về bệnh nhân đăng trên Dân trí, bệnh viện Chợ Rẫy quyết định nhận Vũ về điều trị. Tháng 6 năm 2012, bệnh nhân được ê kíp phẫu thuật của bệnh viện Chợ Rẫy bóc tách thành công chùm bướu trên lưng. Nhân chuyến “du phẫu” của BS. McKinnon tại Việt Nam, bệnh viện Chợ Rẫy đã mời vị chuyên gia này kết hợp can thiệp khối bướu còn lại trên cánh tay của bệnh nhân Vũ.Trao đổi với Dân trí trước cuộc mổ, BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng và Tạo hình cho biết: “Dạng bướu trên cơ thể bệnh nhân Vũ là bướu sợi ngoại biên, chúng được nuôi dưỡng bởi hệ thống mạch máu rất phức tạp”. Sau khi kiểm tra lại lần cuối những hình ảnh về khối bướu, lúc 8 giờ ngày 02/8, BS. McKinnon đã rạch đường dao đầu tiên để bắt đầu thu nhỏ cánh tay khổng lồ.Qua từng đường dao tỉ mẩn và cẩn trọng, những “tảng” bướu lần lượt được tách khỏi cánh tay bệnh nhân. Bóc tách đến đâu bệnh nhân được khâu, tạo hình bằng da tự thân đến đó. Cuộc mổ không gặp nhiều khó khăn nhưng do khối bướu lớn phủ từ vai xuống tận các ngón tay bệnh nhân nên việc bóc tách tốn khá nhiều thời gian.Đến 17 giờ cùng ngày những mũi kim cuối cùng của ê kíp phẫu thuật hoàn tất, cuộc mổ khép lại. Bệnh nhân được chuyển về khoa hồi sức để bác sĩ tiếp tục chăm sóc hậu phẫu. Hình ảnh ban đầu sau phẫu thuật nghi nhận, cánh tay của Vũ đã thon gọn hơn rất nhiều so với trước. Tuy nhiên, theo BS. McKinnon với dạng khối u lớn nói trên, cần phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật mới có thể bóc tách triệt để được.