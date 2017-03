Thừa đường huyết vì thiếu ngủ

Kiêng cữ món ngọt nhưng nếp sinh hoạt tẩm đầy stress thì bệnh tiểu đường không mời cũng len lén vào nhà. Bằng chứng là nhiều người không hề hảo ngọt nhưng vẫn bị bệnh mới đau!

Chuyện gì cũng có lý do. Nhờ tiến bộ trong mô hình và kỹ thuật nghiên cứu, thầy thuốc bây giờ đã hiểu đúng hơn, hiểu rõ hơn về giấc ngủ. Khi thả hồn theo mộng là lúc thao diễn của nhiều hoạt động đa dạng để chủ động bảo vệ sức khỏe. Theo nhiều nhà nghiên cứu, giấc ngủ đầy đủ chất lượng, nghĩa là vừa đủ giờ, vừa đủ sâu thậm chí là một trong các yếu tố quyết định để phòng ngừa nhiều bệnh chứng nghiêm trọng. Bằng chứng là kháng thể được tổng hợp nhiều hơn, hồng cầu được tân tạo nhanh hơn, thực bào được huy động mạnh hơn, biến dưỡng được gia tốc… trong giấc ngủ.

Thiếu ngủ làm giảm hiệu quả công việc.

Đi xa hơn nữa, chuyên gia ngành nội tiết ở Hoa Kỳ đã chứng minh mối liên hệ mật thiết giữa giấc ngủ và bệnh tiểu đường. Kết quả của một công trình theo dõi kéo dài hàng chục năm với cả ngàn đối tượng cho thấy người thường khi ngủ không đủ 5 giờ đồng hồ mỗi đêm dễ bị bệnh tiểu đường khi vượt qua độ tuổi 40, nếu so sánh với nhóm đồng niên ít khi bị mất ngủ. Lý do rất đơn giản. Cảm giác mỏi mệt do ngủ không đủ khiến hệ thần kinh trung ương hiểu lầm là cơ thể thiếu năng lượng. Tuyến yên khi đó ra lệnh cho tụy tạng phóng thích nội tiết tố insulin nhiều hơn nhu cầu trong thực tế nhằm thoái biến chất đường để sinh năng lượng. Về mặt cơ chế thì không sai nhưng tình trạng này nếu cứ lặp đi lặp lại quá thường do nạn nhân thiếu ngủ thường xuyên thì tụy tạng đến lúc nào đó phải kiệt lực. Bệnh tiểu đường khi đó bất chiến tự nhiên thành.

Thêm vào đó, người ngủ ít thường mỏi mệt khi trời gần sáng. Tuyến thượng thận ghi nhận tình trạng này như một thể dạng stress nên từ đó phóng thích nội tiết tố làm tăng lượng đường trong máu. Hậu quả là người ngủ ít, tuy không ăn gì nhưng lại có lượng đường huyết buổi sáng sớm cao hơn định mức bình thường. Tình trạng này lúc đầu tất nhiên được điều chỉnh bởi tụy tạng nhưng đến lúc nào đó sẽ trở thành bất trị khi tụy tạng mệt nhoài vì đòn đánh lén của stress, độc chất trong môi trường ô nhiễm, thuốc lá, rượu bia… Bệnh tiểu đường khi đó không ai mong nhưng cứ ngang nhiên vào nhà.

Ai cũng hiểu “Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo”. Nhưng nếu nghĩ vì thế nên đánh đổi bằng thuốc an thần loại hóa chất tổng hợp thì sai. Bằng chứng là người lạm dụng thuốc an thần, cũng theo kết quả nghiên cứu hẳn hòi, là miếng mồi ngon của bệnh tiểu đường. Trái lại, tìm cách trở về với hoạt chất thiên nhiên với công năng điều hòa giấc ngủ thông qua tác dụng cải thiện tuần hoàn não bộ, chính là biện pháp an toàn để nạn nhân không thành bệnh nhân. Bằng chứng cụ thể là người được điều trị mất ngủ bằng dược thảo thuộc nhóm “hoạt huyết” rõ ràng có lượng đường huyết ổn định cùng lúc với cảm giác hài lòng về giấc ngủ, khoan khoái khi thức giấc. Một công hai việc còn muốn gì hơn?

Có nhiều nguyên nhân gây mất ngủ nhưng theo Viện Tâm lý Lô Giơ, thiếu máu và oxy lên não là nguyên nhân tới 80% trường hợp dẫn đến mất ngủ kinh niên: không buồn ngủ, khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu, ngủ hay mê sảng, nửa đêm thức giấc, vai cổ mỏi, chân tay tê buốt, trằn trọc không ngủ tiếp được, gần sáng lại ngủ, sáng dậy thiếu ngủ, mệt mỏi, ban ngày ngủ gà ngủ gật. Thiếu máu não là nguyên nhân chính gây mất ngủ nhưng có điều lạ là bác sĩ và bệnh nhân rất ít quan tâm đến nguyên nhân này mà thường đổ cho tuổi già chấp nhận sống chung với mất ngủ, dù biết lạm dụng thuốc an thần, thuốc ngủ làm cho bệnh càng trầm trọng thêm. Vì thiếu máu lên não là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng mất ngủ mãn tính nên thuốc điều trị mất ngủ hiệu quả nhất chính là nhóm thuốc hoạt huyết tăng cường máu và oxy lên não. Thông tin tư vấn, liên hệ: Hoạt huyết Nhất Nhất 0972.483.636

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG