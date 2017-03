Thức ăn nhà hàng cũng không tốt như ‘fast food’

Theo GS. Ruopeng An (Đại học Illinois at Urbana-Champaign, Mỹ), mọi người không biết nhiều về thức ăn được cung cấp bởi các nhà hàng phục vụ đầy đủ (FSR) và không biết cái nào tốt hơn, có lợi cho sức khỏe hơn khi so sánh với thức ăn nhanh (fast food) hay thức ăn được nấu tại nhà.

Trong nghiên cứu của mình, GS. An đã sử dụng dữ liệu từ Khảo sát dinh dưỡng và sức khỏe quốc gia (NHANES). Hơn 18.000 người trưởng thành trả lời các câu hỏi khảo sát về loại thức ăn họ đã ăn trong 2 ngày. 1/3 người tham gia nói rằng họ đã ăn thức ăn nhanh trong 1 hoặc cả hai ngày. ¼ ăn tại các nhà hàng FSR tối thiểu 1 ngày.





So sánh với những người ăn thức ăn nấu tại nhà, những người ăn tại nhà hàng tiêu thụ trung bình thêm 190 calo mỗi ngày, thêm 11g chất béo, 3,5g chất béo bão hòa, 10mg cholesterol and 300mg muối.

Những người ăn tại các nhà hàng FSR tiêu thụ hơn 187 calo mỗi ngày so với những người ăn thức ăn nấu tại nhà, hơn 10g chất béo, 2,5g chất béo bão hòa, 60mg cholesterol và hơn 400mg muối.

Nghiên cứu cũng cho thấy những người có học vấn thấp có xu hướng tiêu thụ nhiều calo từ thức ăn nhanh, trong khi những người thu nhập trung bình tiêu thụ nhiều calo từ các nhà hàng FSR. Những người tham gia nghiên cứu bị béo phì thì tiêu thụ nhiều calo từ các FSR hơn những người có cân nặng bình thường hay thừa cân.

Khi GS. An so sánh lượng calo và các chất dinh dưỡng khác thu nạp từ thức ăn tại các nhà hàng được mang về nhà ăn, ông thấy không có sự khác biệt nhiều giữa ăn thức ăn nhanh được ăn ở ngoài và ăn ở nhà,. Tuy nhiên, các bữa ăn tại các FSR nếu ăn tại nhà thì giảm khoảng 80 calo, 80mg muối và chất béo giảm nhẹ.