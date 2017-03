Thức ăn nhanh đang gây ra đại dịch tiểu đường

Một nghiên cứu do các nhà khoa học Việt Nam và Australia tiến hành cho biết khoảng 11% đàn ông và 12% phụ nữ ở Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam bị mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 chưa được chẩn đoán.



Giáo sư Nguyen Tuan của một viện nghiên cứu có trụ sở ở Sydney nói rằng các chế độ ăn uống đã thay đổi nhanh chóng ở Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là ở các thành phố khi mà giới trẻ đang chạy theo lối sống phương Tây.



Giáo sư Tuan nói rằng các cửa hành bán đồ ăn nhanh đang xuất hiện ở mọi nơi. Theo lời vị giáo sư này thì tình trạng này không chỉ xuất hiện ở Việt Nam mà nó cũng ngày càng phổ biến ở Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và Lào.



Bệnh tiểu đường là một loại bệnh do rối loạn chuyển hóa cacbohydrat khi hormone insulin của tụy bị thiếu hay giảm tác động trong cơ thể, biểu hiện bằng mức đường trong máu luôn cao; trong giai đoạn mới phát thường làm bệnh nhân đi tiểu nhiều, tiểu ban đêm và do đó làm khát nước.



Bệnh tiểu đường là một trong những nguyên nhân chính của nhiều bệnh hiểm nghèo, điển hình là bệnh tim mạch vành, tai biến mạch máu não, mù mắt, suy thận, liệt dương, hoại thư...



Bệnh tiểu đường có hai thể bệnh chính gồm bệnh tiểu đường loại một do tụy tạng không tiết insulin, và loại hai do tiết giảm insulin và đề kháng insulin.



Loại một hay xảy ra ở tuổi trẻ hơn, có thể bắt đầu từ năm mười tuổi trở lên, chiếm khoảng 10% mỗi trường hợp, loại hai thường xảy ra ở tuổi lớn hơn thường trên 50 tuổi, chiếm khoảng gần 90% mọi trường hợp. Về mặt di truyền, bệnh tiểu đường có thể di truyền trong gia đình, nhưng cách di truyền thế nào chưa được xác định. Phần lớn bệnh tiểu đường di truyền thuộc loại hai./.





Theo Khắc Hiếu/Washington (Vietnam+)