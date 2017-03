Thức dậy theo nhịp sinh học

Nhưng chính tiếng chuông báo thức thường lại khiến bạn bực bội vào mỗi buổi sáng. Nghiên cứu cho biết, không cần đến chuông đồng hồ bạn vẫn có thể thức dậy đúng giờ nhờ vào nhịp sinh học của cơ thể. Dưới đây là một số nguyên tắc hữu ích dành cho bạn.



Tập luyện để thức dậy đúng giờ:

Tránh nằm lì trên giường khi đã thức giấc:

Tắt các thiết bị gây âm thanh:

Ăn uống khoẻ mạnh và đúng giờ:

Theo Hải Đường (SGTT)



Bạn đừng vội tắt chuông đồng hồ báo thức ngay lập tức nếu không muốn đến cơ quan muộn. Thay vào đó, hãy thử cài chế độ báo thức trễ hơn khoảng mười lăm phút so với thời gian bạn muốn thức dậy trước khi chuông đồng hồ reo. Cuộc thử nghiệm có thể kéo dài cho đến khi đồng hồ sinh học trong cơ thể bạn đã được lập trình một cách hoàn hảo. Nguồn ánh sáng thiên nhiên cũng làm bạn tỉnh giấc.Cố gắng đi ngủ vào giờ nhất định, hãy ngủ đủ giấc từ bảy đến tám giờ đồng hồ/đêm: Việc ngủ đúng giờ sẽ tạo cho bạn thói quen buồn ngủ vào giờ nhất định và giấc ngủ cũng đến với bạn dễ dàng hơn. Ngoài ra, cơ thể của bạn sẽ tự điều chỉnh và thiết lập thời gian thức dậy cho bạn. Hãy lên giường ít nhất 90 phút trước lúc nửa đêm, thời điểm tốt nhất để có giấc ngủ ngon.Tránh những giấc ngủ ngắn trong ngày, ngay cả khi đồng hồ sinh học của cơ thể bạn có phản ứng tốt với điều này.Hàng ngày, nên tạo thói quen thức dậy đúng giờ: Không nên ngủ nướng vào những ngày nghỉ hay các ngày cuối tuần. Thói quen này vô tình phá vỡ lịch trình thức dậy đúng giờ của bạn.Cơ thể bạn sẽ không biết được điều này và nghĩ rằng, bạn vẫn còn đang ngủ. Điều này làm đồng hồ sinh học trong cơ thể bạn bị rối loạn, từ đó khiến bạn không thể thức dậy đúng giờ.Có nhận thức đúng về phòng ngủ: Nếu bạn cứ tham công tiếc việc bằng cách đem công việc, máy tính cá nhân, hồ sơ, sổ sách hay xem tivi quá lâu trên giường ngủ, đồng hồ sinh học của cơ thể bạn sẽ bị nhiễu và giấc ngủ cũng bị rối loạn theo. Do vậy, tốt nhất hãy để phòng ngủ là nơi chỉ để ngủ, nếu bạn muốn có một giấc ngủ sâu lắng, đầy đủ và dễ thức dậy đúng giờ.Một giờ trước khi ngủ, hãy tắt tivi, máy tính và chuông điện thoại để cơ thể được thoải mái và thư giãn. Nghiên cứu cho biết, nói chuyện điện thoại hay xem tivi làm cơ thể phóng thích hormon. Nó có tác động tương tự lên cơ thể khi bạn bị căng thẳng. Nhớ uống nước trước khi ngủ: Uống nước trước khi ngủ giúp bạn có thể thức dậy sớm vào sáng hôm sau.Tốt nhất, bạn nên uống nước lọc thay vì càphê, nước trái cây, trà… vì chúng sẽ khiến bạn khó ngủ hơn. Những chất kích thích như thuốc lá, rượu, thức uống chứa caffeine tác động xấu lên cơ thể và kích hoạt chống lại điều bạn cố gắng đạt được, là giấc ngủ.Hệ tiêu hoá của bạn hoạt động theo chu kỳ giống như các hormon, áp lực máu, nhiệt độ cơ thể… Vì thế, hãy sắp xếp các bữa theo thời gian biểu, khi dịch tiêu hoá của bạn hoạt động mạnh nhất. Nên ăn ngũ cốc còn nguyên hạt, rau củ và trái cây. Tránh ăn vặt giữa các bữa ăn để bao tử được nghỉ ngơi, đồng thời tránh ăn quá no trước giờ đi ngủ.