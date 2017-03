Thực đơn ngừa xước móng tay

Xước măng rô (xước da quanh chân móng tay) là hiện tượng thường gặp, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Khi bị xước măng rô ở rìa móng tay thì đau, rát, khó chịu, nhiều người thường nói rằng đó là do thiếu vitamin C. Thực ra, xước măng rô không chỉ đơn giản là do thiếu vitamin C mà việc lột da ở bàn tay trong nhiều trường hợp được xác định còn do thiếu calci, acid folic...

Ngoài ra, do quá trình làm việc và rửa tay tiếp xúc với nhiều loại hóa chất tẩy rửa như nước rửa chén, xà phòng, nước gội đầu, nhuộm tóc… nên da tay khô cũng sẽ dễ dẫn đến trầy xước. Lúc này, nên dùng chất tẩy rửa có độ kiềm nhẹ hoặc dùng bao tay khi tiếp xúc với các chất tẩy rửa trên.

Khi sắp đến ngày “đèn đỏ” hoặc do nội tiết buồng trứng tăng cao đột ngột dẫn đến dãn mao mạch, có khi gây mẩn ngứa, thậm chí da nổi mụn cũng có hiện tượng xước măng rô. Nếu ở vào trường hợp này, bạn không nên can thiệp, chỉ cần hết “đèn đỏ” hoặc buồng trứng ổn định, tay bạn sẽ khỏi xước măng rô.

Ăn nhiều loại trái cây sẽ giúp cơ thể không thiếu vitamin A. Ảnh: HỒNG THÚY

Khi thấy tay bị xước măng rô, bạn nên dùng một cây kìm cắt da hoặc đồ bấm móng tay để cắt sát vào phần da xước. Cần lấy dụng cụ cắt sạch phần da chai sần và khô ở hai bên khóe móng, sau đó dùng giũa mài cho nhẵn nhụi vì nếu không, đôi khi vô tình quệt lên mặt sẽ làm trầy xước da mặt. Móng tay phản ánh chế độ ăn uống. Nếu thiếu vitamin A và calci, móng tay sẽ dễ gãy. Nếu thiếu protein, acid folic và vitamin C, móng tay sẽ bị xước măng rô.

Những vệt trắng ngang móng tay cho thấy hiện tượng thiếu protein. Cơ thể thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến móng tay bị quá khô, chân móng bị tròn và cong đồng thời móng có màu xỉn tối. Thiếu chất kẽm khiến các đốm trắng xuất hiện trên móng. Móng tay dễ gãy cũng có thể do thiếu nước.

Để giúp móng tay khỏe, nên ăn nhiều trái cây và rau tươi để cung cấp đủ lượng vitamin, chất khoáng và enzim cần thiết. Nên ăn nhiều bông cải xanh, cá, hành và uống đủ nước hằng ngày. Nên bổ sung vào bữa ăn với sữa ong chúa, tảo spirulina và tảo bẹ vì những thứ này giàu silic dioxide, kẽm và vitamin B có tác dụng làm móng tay khỏe hơn. Uống nước cà rốt tươi mỗi ngày sẽ cho cơ thể nhiều calci và phosphor.

Không sơn móng quá 1 - 2 lần/tuần Để tránh cho móng tay bị gãy, giòn nên cẩn thận trong các hoạt động hằng ngày. Tránh để móng tay tiếp xúc nhiều với những chất chứa cồn, kiềm và acid đậm đặc, đặc biệt là mỹ phẩm dưỡng da có mùi thơm vì chúng có thể khiến móng tay dễ gãy hơn. Nên dùng găng tay cao su khi làm việc nhà hoặc khi rửa chén. Trước khi sơn móng tay, nhớ dùng chất tẩy để tẩy đi lớp sơn cũ trên móng. Hãy để cho lớp véc-ni có thời gian khô hoàn toàn rồi hãy sơn lớp kế tiếp, khi đó, bề mặt móng tay mới bóng và căng đều.

Nên nhớ rằng sơn nhiều lớp màu mỏng tốt hơn là sơn một lớp dày, vì nó sẽ khô nhanh hơn và bám móng lâu hơn. Đừng tẩy và sơn quá 1 - 2 lần/tuần, nếu không muốn móng tay dễ bị khô. Nên chọn chất tẩy móng có đặc tính giữ ẩm để giảm sự hư hại móng.

Để giữ gìn da tay luôn khỏe mạnh, chúng ta nên thường xuyên vệ sinh bằng cách ngâm tay vào nước muối pha loãng mỗi tối. Ngoài ra, nên sử dụng một số loại kem dưỡng da có độ ẩm giúp da tay mềm hơn. Thói quen cắn móng tay của nhiều người cũng sẽ khiến da bị rách, nham nhở, vì thế nên loại bỏ thói quen không tốt này.

Lương y HOÀI VŨ (Hội Đông y Hà Nội)