Thức khuya dễ nghĩ đến tự tử

Kết quả một nghiên cứu do Trung tâm Y tế thuộc Đại học Columbia tại New York, Mỹ, thực hiện, với đối tượng là 15.000 thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 12 - 18 cho thấy, các em đi ngủ sau nửa đêm có biểu hiện trầm cảm cao hơn 24% so với các em đi ngủ trước 22 giờ.

Các em ngủ chưa đến 5 tiếng mỗi đêm có nguy cơ trầm cảm cao hơn 71% so với các em ngủ 8 tiếng. Riêng số em ngủ đủ theo tiêu chuẩn, thường từ 8 - 9 giờ, có tỷ lệ bị trầm cảm ít hơn tới 65%. Các nhà khoa học cũng cho biết, cứ 15 em thì có 1 em bị trầm cảm. Chưa kể, số em đi ngủ sau nửa đêm thường nghĩ nhiều tới chuyện tự tử cao hơn 20% so với các em đi ngủ trước 22 giờ. Những em ngủ dưới 5 tiếng mỗi đêm cũng có nguy cơ tìm cách tự tử cao hơn 48% so với các em ngủ 8 tiếng.



Đáng chú ý, chứng trầm cảm và nỗi ám ảnh tự tử thường xuất hiện nhiều hơn đối với các em gái, trẻ vị thành niên và các em ít để ý tới lời khuyên của cha mẹ (đi ngủ trước 22 giờ hàng đêm).



Trưởng nhóm nghiên cứu, TS James Gangwisch nhấn mạnh: Có thể các thanh, thiếu niên bị trầm cảm thường khó ngủ hơn, nhưng rõ ràng việc cha mẹ định giờ đi ngủ có liên hệ tới chứng trầm cảm. Và, việc thiếu ngủ càng làm cho tình trạng trầm cảm trở nên nghiêm trọng hơn. Cũng theo TS James Gangwisch, thiếu ngủ có thể ảnh hưởng tới phản ứng của não bộ, làm ảnh hưởng tới khả năng phân tích, phán đoán, tập trung và kiểm soát hành vi.



Ước tính, có khoảng 80 nghìn thanh, thiếu niên Anh bị trầm cảm. Theo Minh Hà (báo Thanh Tra)