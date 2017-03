Thực phẩm an toàn ở đâu?

Gần đây nhất, ngày 16-1, thanh tra liên ngành về VSATTP Hà Nội phát hiện một số quầy bán bánh kẹo và thực phẩm khô trong chợ Đồng Xuân, Hà Nội bán hạt dưa đỏ không rõ nguồn gốc.

Ông Lê Quý Hùng, Đội Quản lý thị trường số 14, Hà Nội cho hay: Những sản phẩm hạt dưa đỏ có công bố chất lượng sản phẩm, được cơ quan chức năng kiểm nghiệm không sử dụng phẩm màu công nghiệp vẫn được lưu thông trên thị trường. Sau đó, ông Hùng cũng cho hay tất cả trường hợp hạt dưa đỏ được kiểm tra trên địa bàn trước đây đều nhuộm phẩm màu công nghiệp, có hại cho người tiêu dùng. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lê Anh Tuấn thì khẳng định Sở đã cấp giấy chứng nhận VSATTP cho một số cơ sở sản xuất hạt bí, riêng hạt dưa đỏ thì chưa có cơ sở nào cả. Nếu cơ sở hạt dưa nào có nhãn mác đăng ký chất lượng của Hà Nội đều là giả mạo.

Dư luận đặt câu hỏi: Cùng một sản phẩm là hạt dưa, tại sao đại diện của hai ngành có liên quan đến thực phẩm có hai câu trả lời khác nhau? Đến bao giờ cơ quan chức năng công bố địa chỉ bán hạt dưa an toàn?

Trong cuộc họp mới đây với báo giới, Phó Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong cảnh báo những thông tin cảnh báo về VSATTP hiện nay có mặt tích cực là người dân nâng cao ý thức cảnh giác với vấn đề an toàn thực phẩm, đồng thời cũng gây nên mối lo sợ không cần thiết. Do đó, người tiêu dùng cần phân biệt những thông tin nào chính thống, đáng tin cậy và không đáng tin cậy, căn cứ vào nguồn gốc thông tin để bảo vệ chính mình và cộng đồng. Vậy bao giờ Bộ Y tế có thể xác minh và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu?

Và khi chưa có câu trả lời, người tiêu dùng vẫn tiếp tục hoang mang, lo sợ, thậm chí tặc lưỡi, đổ cho số phận khi xách giỏ đi chợ.

TỐ NHƯ