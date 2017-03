Thực phẩm cần hạn chế trong mùa nắng nóng

Do đó, khi chăm sóc, chuẩn bị thức ăn cho các cụ cần tránh hoặc hạn chế dùng một số thực phẩm, món ăn có thể làm tăng nội nhiệt, dễ làm cho cơ thể mắc một số bệnh do nhiệt tà quá thịnh.



1/Các thức ăn, món ăn cay nóng, sử dụng quá nhiều gia vị như càri, quế, đại hồi, đinh hương, thảo quả, gừng, riềng, sả, tiêu, nghệ, hành, tỏi…



2/Các thức ăn nướng (thịt gia súc, gia cầm nướng, cá nướng, rau củ quả nướng).



3/Các thức ăn chiên xào nhiều dầu mỡ. Nếu ăn các món như nem rán, chả giò, bánh xèo, bánh khoái, bánh khọt… bạn nên dùng các loại rau xanh, rau gia vị như cải non, cải cay, xà lách, diếp cá, húng quế, giá đậu, dưa leo, hẹ, cải cúc… Hạn chế một số loại hạt như hạt điều, đậu phộng rang, hạt bí, hạt dưa, hạt hướng dương… Bơ, phô mai, kẹo bánh ngọt…



4/Các loại trái cây thuộc nhóm dương tính, khí nóng, ấm, vị ngọt đậm, nhiều đường như: nhãn, xoài chín, mít, na, vải, sầu riêng… hoặc các loại trái cây khô.





Lương y Đinh Công Bảy

Theo SGTT