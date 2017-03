Thực phẩm cho làn da hoàn hảo

Bổ sung nhiều rau củ trong chế độ ăn giúp cải thiện làn da của bạn - Ảnh: Shutterstock

Ớt chuông đỏ. Được biết đến là loại rau ngon dù ăn sống hay nấu chín, ớt chuông đỏ chứa nhiều hơn 100% nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể. Không những thế, ớt chuông đỏ còn có một lượng đáng kể chất xơ, vitamin B6, carotenoid có thể giúp ngăn ngừa nếp nhăn và tăng cường khả năng lưu thông máu đến da, giúp da trẻ trung. Carotenoid cũng được biết đến với vai trò ngăn ngừa mụn trứng cá hiệu quả. Một vài lát ớt chuông đỏ cho bữa ăn nhẹ là gợi ý hoàn hảo bởi nó chứa khoảng 30 calo. Giữ ớt chuông đỏ trong tủ lạnh sẽ giúp bạn luôn có sẵn bữa ăn lành mạnh.

Sô cô la đen. Món ăn vặt này rất giàu chất chống oxy hóa, axit béo và flavanol thúc đẩy làn da tươi sáng. Các chất chống oxy hóa trong sô cô la đen giúp giảm độ nhám của da và bảo vệ da chống lại ánh nắng mặt trời. Hơn nữa, chất ca cao trong sô cô la còn có tác dụng tăng cường lượng máu lưu thông đến da, giúp da khỏe mạnh.

Cá hồi. Là thực phẩm tuyệt vời giúp chống lại căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Cá hồi cung cấp hầu hết nhu cầu vitamin D hằng ngày của cơ thể. Vitamin D đóng vai trò trong việc giúp tim, xương, ruột và não khỏe mạnh cũng như có tác dụng ngăn ngừa ung thư ruột kết và các bệnh về xương khớp. Cá hồi cũng rất giàu axit béo omega-3, vũ khí tuyệt vời chiến đấu lại bệnh viêm, nếp nhăn và mụn trứng cá. Omega-3 cũng cung cấp độ ẩm cho da từ trong ra ngoài. Ăn cá hồi cũng giúp da đầu và tóc khỏe mạnh.

Dầu dừa. Dầu dừa được xem là một trong những nguồn giàu chất béo bão hòa. Dầu dừa chứa axit lauric, một chất kháng khuẩn và kháng virus mạnh mẽ giúp tiêu diệt virus, chống lại các nhiễm trùng, viêm và mụn trứng cá. Dầu dừa cũng rất giàu axit béo thiết yếu và vitamin E, là thực phẩm hoàn hảo giữ cho làn da ẩm, mềm mại. Thực phẩm này cũng đặc biệt tốt cho tuyến giáp. Thêm vào đó, có bằng chứng cho thấy dầu dừa có thể giúp giảm cân.



Trà xanh giúp giảm căng thẳng, tốt cho làn da- Ảnh: Shutterstock

Trà xanh. Là nguồn tuyệt vời cung cấp chất chống oxy hóa và axit amin L-theanine giúp cơ thể thư giãn và giữ căng thẳng ở mức thấp nhất. Trà xanh cũng được chứng minh có chứa chất chống ung thư và chống viêm, giảm nguy cơ phát triển bệnh cao huyết áp.

Rau bina. Là một thực phẩm lành mạnh và giàu chất dinh dưỡng cần được ưu tiên bổ sung trong chế độ ăn hằng ngày. Rau bina dồi dào chất sắt, folate, chất diệp lục, vitamin E, magiê, vitamin A, chất xơ, protein thực vật và vitamin C. Do khả năng chống oxy hóa cao cộng thêm dồi dào lượng vitamin C, E, và A… nên rau bina là gợi ý tuyệt vời cho làn da hoàn hảo.

Hạt. Hạt hướng dương, hạt bí ngô và hạt lanh đều giàu selen, vitamin E, magiê và protein. Selen và protein giúp hạn chế nếp nhăn, vitamin E giúp tăng cường độ ẩm cho da và magiê làm giảm mức độ căng thẳng. Ngoài ra, các axit béo omega-3 trong các loại hạt trên cũng được xem là vũ khí chống lại các nếp nhăn và mụn trứng cá vô cùng hữu hiệu.

Cần tây. Nhiều người đánh giá thấp loại rau này, nhưng thực tế cần tây rất giàu vitamin K giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu và làm giảm huyết áp. Khi quá trình lưu thông máu khỏe mạnh, có thể làm giảm mức độ căng thẳng - tác nhân khiến làn da xấu, gây chứng đau nửa đầu và thậm chí dễ dẫn đến nguy cơ ung thư. Cần tây cũng chứa lượng natri tự nhiên và nước có thể giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước - nguyên nhân khiến da khô, bong tróc, xuất hiện nếp nhăn và thậm chí cả mụn.

Đu đủ. Là loại quả tuyệt vời chứa rất ít calo (chỉ có 39 calo trong mỗi 100 g) và cũng không chứa cholesterol. Nếu bạn đang có kế hoạch giảm cân, hãy cân nhắc nên ăn đu đủ mỗi ngày. Theo Amerikanki, đu đủ chứa fructose rất thấp, trong khi đó các chất chống oxy hóa, vitamin C, E và beta-carotene được tìm thấy có nhiều trong loại quả tuyệt vời này.



Cà rốt không chỉ tốt cho mắt mà còn giúp làn da tươi trẻ - Ảnh: Shutterstock

Cà rốt. Không chỉ tốt cho mắt, cà rốt còn rất tốt cho da. Cà rốt giàu vitamin A giúp ngăn ngừa sự sản xuất quá mức các tế bào ở lớp ngoài của da, nơi mà bã nhờn dư thừa kết hợp với các tế bào chết bịt kín lỗ chân lông gây ra mụn. Một lý do tuyệt vời để ăn cà rốt nữa là vitamin A làm giảm sự phát triển của các tế bào da ung thư.

Theo Ngọc Khuê (TNO)