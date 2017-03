Thực phẩm chức năng dụ người nhẹ dạ

Các loại thực phẩm chức năng Tùy theo công dụng, hàm lượng vi chất và hướng dẫn sử dụng, thực phẩm chức năng còn có các tên gọi sau: - Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (thực phẩm bổ sung): Những thực phẩm được chế biến từ những nguyên liệu có hoạt tính sinh học cao và/hoặc được bổ sung thêm vi chất dinh dưỡng với mức khuyến cáo sử dụng phù hợp lứa tuổi, đối tượng... - Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng: Thực phẩm thông thường có tăng cường vi chất dinh dưỡng. - Thực phẩm dinh dưỡng y học: Loại thực phẩm đặc biệt đã qua thử nghiệm lâm sàng, được chứng minh là có công dụng như nhà sản xuất công bố và được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành… Thực phẩm chức năng được quảng cáo trên mạng. Ảnh: TRẦN NGỌC Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 8-12-2005 của Bộ Y tế) _________________________________________________________ Theo quy định của Bộ Y tế, các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Bộ Y tế) cấp. Sau khi kiểm tra hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, ngày 16-6, Phòng Y tế quận Tân Bình yêu cầu Hội quán dinh dưỡng Bàu Cát tạm ngưng hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng do không có giấy chứng nhận nói trên, đồng thời đề nghị UBND quận phạt vi phạm hành chính.