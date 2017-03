Thực phẩm “cứu tinh” của mùa nóng

Giảm nhiệt nhưng dễ… tăng cân! Những ngày qua, thời tiết tại TP.HCM trở nên nóng bức đến ngột ngạt. Quanh các công viên trong thành phố dày đặc hàng quán nước giải khát di động: dừa trái, chè, nước sâm... Thời tiết nóng bức khiến những quán chè Thái, trà sữa trân châu cũng chật ních thực khách. Trong cái nắng trưa gay gắt, một nhóm học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên (quận 5) kéo nhau vào một quán chè Thái trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10). Thanh, một nữ sinh trong nhóm, cho biết chè Thái không phải món khoái khẩu của em. Tuy nhiên, do bạn bè rủ rê, lại muốn “nắng nóng quá, ăn chè cho mát” nên hơn một tuần qua Thanh là mối quen của quán. “Phải thừa nhận ăn chè Thái người khỏe ra, bớt nóng. Tuy nhiên, em đã phốp pháp, không biết dùng nhiều chè Thái có lên cân nữa không” - Thanh băn khoăn. Quán trà sữa trân châu gần Trường Tiểu học An Hội (quận Gò Vấp) luôn đông thực khách nhí. Bà Lan, mẹ của một học sinh lớp 3, cho biết do quá nóng nên tan trường là đứa con nằng nặc đòi uống trà sữa. Trước đây, bà Lan chưa hề nếm qua trà sữa nhưng khi thưởng thức cùng con, bà cảm thấy ngon, mát… nên đâm ghiền. Nhưng “Tôi bị rối loạn mỡ trong máu, đang lo nạp nhiều trà sữa có hại cho sức khỏe không?” - bà Lan lo lắng. Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, cho biết mặc dù chè Thái có tác dụng giải nhiệt nhưng do chế biến quá ngọt, lại có sầu riêng (chứa nhiều chất béo, hàm lượng đường cao) nên rất dễ tăng cân nếu dùng thường xuyên. Đối với trà sữa trân châu, căn cứ vào thành phần gồm có trà, hạt trân châu (được làm từ tinh bột đã tinh lọc) nên có chức năng giải nhiệt. Tuy nhiên, do trà sữa được sử dụng sữa béo để chế biến nên không tốt cho người có nguy cơ béo phì, bệnh nhân tiểu đường, người bị rối loạn mỡ trong máu… TRẦN NGỌC . Giảm nhiệt không phải là làm giảm thân nhiệt của cơ thể? + Đúng. Giảm nhiệt nhằm giảm sự chuyển hóa của cơ thể, giảm sự tạo ra nhiệt trong cơ thể. . Mùa nóng nên sử dụng nước chanh đường? + Sai. Sử dụng nước chanh muối sẽ tốt hơn vì hạn chế quá trình ra mồ hôi, giúp cơ thể bớt thiếu nước. . Nên uống nhiều nước đá vào mùa nắng? + Sai. Uống nhiều nước đá không tốt cho dạ dày, còn trẻ em dễ bị viêm họng. Nếu sử dụng nước đá không hợp vệ sinh sẽ dễ nhiễm bệnh đường ruột. . Để quạt máy thổi thẳng nguồn gió vào trẻ em để chúng bớt nóng? + Sai. Trẻ thường ra mồ hôi trong thời tiết nóng bức, nếu hứng thẳng nguồn gió từ quạt máy dễ bị nhiễm lạnh đột ngột. . Nhiều phụ huynh không cho con uống sữa vào mùa nắng vì sợ nóng? + Sai. Trong sữa có nhiều chất dinh dưỡng, giúp cho sự phát triển cả trí não và thể lực nên phải duy trì cho trẻ uống sữa. Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM