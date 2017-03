Thực phẩm hỗ trợ ngừa đột quỵ

Rau quả giàu kali giúp hạ huyết áp: Đột quỵ, còn gọi là tai biến mạch máu não hoặc xuất huyết não, nguyên nhân do huyết áp tăng đột ngột dẫn đến tình trạng rối loạn chức năng thần kinh với các biểu hiện đột ngột như hôn mê, liệt nửa người, nói ngọng, nuốt bị sặc...

Vì vậy, nên chọn những thực phẩm chứa nhiều kali như chuối, dưa chuột, khoai tây... hữu dụng trong giảm huyết áp. Mặt khác, những thực phẩm này, có tác dụng bôi trơn thành ruột, giảm lượng axit tiết ra trong máu, chống mệt mỏi và yếu cơ... mà người bị đột quỵ hay gặp.



Chối giàu kali giúp giảm huyết áp.

Vitamin C ngăn chặn sự hình thành khối huyết trong động mạch: Vitamin C vừa làm tăng sức đề kháng, nhanh hồi phục và giảm bớt sự tiến triển bệnh, vừa giúp cải thiện chức năng của nội mô, chống lại tình trạng toan của cơ thể. Vitamin C được sử dụng trong việc ngăn ngừa vón cục trong tĩnh mạch và động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, huyết áp cao và cholesterol cao. Một số hoa quả chứa nhiều vitamin C như cam, quýt, nho...

Magie từ các loại hạt: Các loại hạt, ngũ cốc và rau xanh có chứa nhiều magie giúp cải thiện tim mạch và chống xơ vữa. Mỗi ngày nên dùng 1 - 2 cốc ngũ cốc từ đậu, khoai, ngô và 100 - 200g rau xanh như cải, rau cần tây và bổ sung các loại hạt như đỗ tương, lạc, hạnh nhân.

Ăn muối dưới 5g/ngày: Người bị đột quỵ hoặc có nguy cơ đột quỵ cần giảm muối và nước, hạn chế muối ở mức 4 - 5g/ngày để giảm phù, giúp thận bài tiết các chất đào thải của chuyển hóa đạm, chất béo, tinh bột, đường. Do bệnh nhân không bài tiết được nhiều muối và nước vì bị tụ máu ở tĩnh mạch gây phù, chức năng thận kém.

Theo PGS.TS Mai Xuân Hiên (Bee)