Thực phẩm không an toàn: Nguyên nhân của hơn 200 bệnh

TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) (Bộ Y tế), cho biết thực phẩm không an toàn có chứa các vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc hóa chất có hại; là nguyên nhân của hơn 200 loại bệnh, từ tiêu chảy đến các bệnh mạn tính như ung thư. Thực phẩm không an toàn tạo ra vòng luẩn quẩn của bệnh tật và suy dinh dưỡng, đặc biệt là ảnh hưởng đến trẻ em và người già. Do đó, bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua cung cấp thực phẩm an toàn là mục tiêu của hệ thống ATTP quốc gia.

Ông Jeffery Kobza, Quyền Trưởng đại diện WHO, cho biết nhân ngày Sức khỏe thế giới năm nay với chủ đề “An toàn thực phẩm”, WHO và Bộ Y tế đưa ra năm thông điệp về ATTP. Đó là giữ vệ sinh sạch sẽ, rửa sạch tay và giữ sạch sẽ bề mặt nơi chế biến thức ăn; bảo quản riêng biệt thức ăn chín và thực phẩm sống; nấu chín kỹ thức ăn, đặc biệt là thịt, gia cầm, trứng; giữ thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp; sử dụng nước sạch và thực phẩm tươi sống an toàn khi chuẩn bị thức ăn.

NGỌC BẢO