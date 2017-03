Thực phẩm tết: Nên chọn loại có thương hiệu

Buổi giao lưu trực tuyến Thực phẩm an toàn ngày tết do Pháp Luật TP.HCM tổ chức vào sáng 5-1 đã nhận được hàng trăm câu hỏi từ bạn đọc. Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn TP.HCM, hướng dẫn chọn mua thực phẩm đảm bảo chất lượng, quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh của doanh nghiệp… là những vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm. Công ty Vissan là đơn vị tài trợ cho buổi giao lưu này.

Lo ngại lạp xưởng nhiễm chì

Bạn đọc Châu Thanh Quyền (TP.HCM) hỏi: “Tôi rất thích lạp xưởng, xúc xích, chả lụa... Tuy nhiên, qua thông tin trên báo, đài, tôi biết các sản phẩm nói trên bị nhiễm chì nên rất lo ngại. Nhờ tư vấn cách chọn mua lạp xưởng, xúc xích, chả lụa an toàn?”.

Ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty Vissan, khuyến cáo: “Người tiêu dùng hãy tìm mua lạp xưởng, xúc xích, chả lụa có xuất xứ, thương hiệu rõ ràng. Nên chọn sản phẩm có cấu trúc liên kết chặt và đàn hồi, không bị mủn; màu sắc và mùi đặc trưng cho từng loại; không có mùi ôi chua hay gắt dầu. Sản phẩm phải không bị rỉ dịch nhiều và bao bì không bị xì chân không”.

Nhiều bạn đọc lo ngại lạp xưởng, xúc xích, chà bông… được chế biến từ heo bẩn, heo thối. Ông Mười chia sẻ: “Chắc chắn nguồn nguyên liệu bất ổn, không được kiểm soát sẽ cho ra thực phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của giống nòi. Muốn giải quyết vấn nạn này cần có sự tổng hợp sức mạnh, liên kết giữa nhà sản xuất, người tiêu dùng và các cơ quan chức năng”.

Cơ quan thú y lấy mẫu thịt của một cơ sở sản xuất bẩn mang xét nghiệm. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bảo quản sữa khi không có tủ lạnh

Bạn đọc Huỳnh Hoa (TP.HCM) thắc mắc: “Tết tôi thường đưa con về thăm ông bà ở Cà Mau. Con tôi thích uống sữa tươi tiệt trùng có đường và sữa chua của một công ty uy tín. Ngặt nỗi nhà ông bà ở vùng sâu, vùng xa không có tủ lạnh. Xin chỉ cách bảo quản hai loại sữa nói trên và cách nhận biết sản phẩm bị hư”.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc điều hành khối sản xuất và phát triển sản phẩm Công ty Vinamilk, cho biết sữa tươi tiệt trùng của những công ty có uy tín được sản xuất bởi công nghệ tiên tiến nên có thể bảo quản ở nhiệt độ thường. “Đối với sữa chua, có thể đặt vào bình đá để giữ lạnh trong thời gian ngắn. Sữa hư có mùi chua, hôi; hộp bị phồng” - ông Khánh giải thích thêm.

“Hai con tôi thích sữa tươi tiệt trùng, thường uống thay nước khi khát. Tết chúng chơi đùa, chạy nhảy nhiều nên mau khát. Nếu hai con tôi uống sữa tươi tiệt trùng nhiều quá có hại không?” - một bạn đọc đặt câu hỏi. Ông Khánh giải đáp: “Sữa là nguồn dinh dưỡng tốt, giúp trẻ phát triển cả chiều cao lẫn trí tuệ. Bình quân mỗi ngày trẻ có thể uống khoảng 500 ml đến 750 ml sữa. Tuy nhiên, cần cho trẻ ăn thêm thực phẩm khác để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, nhất là trẻ đang trong giai đoạn phát triển”.

Lo sợ thực phẩm bẩn

Lo ngại thịt heo không đạt vệ sinh thú y, bạn đọc tên Diệu (TP.HCM) đặt câu hỏi: “Ngoài những vụ vận chuyển thịt heo thối từ các tỉnh vào TP.HCM bị ngăn chặn, còn nhiều vụ do không phát hiện nên thịt thối đã len lỏi vào các cơ sở chế biến, nhà hàng, quán ăn. Chi cục Thú y TP.HCM đã làm gì để ngăn chặn thực trạng này?”.

Bà Trương Thị Kim Châu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, trả lời: “Chi cục đã yêu cầu trạm thú y các quận, huyện tham mưu UBND địa phương chỉ đạo các ngành, các cấp cùng tham gia, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm”.

Giải đáp câu hỏi của nhiều bạn đọc liên quan đến thịt heo có chất tăng trọng, bà Châu cho hay trong năm 2011, Chi cục Thú y TP.HCM phát hiện 3/49 trại chăn nuôi có mẫu nước tiểu dương tính với thuốc tăng trọng trên heo. Số heo của ba trại trên được giữ lại nuôi đến khi đã bài thải hết chất cấm, xét nghiệm âm tính mới cho xuất bán. “Thực tế rất khó phân biệt thịt có sử dụng thuốc tăng trọng. Người tiêu dùng không nên chọn thịt heo có lớp mỡ rất mỏng, thịt sát da” - bà Châu hướng dẫn.

Bạn đọc Nguyễn Văn Hoan (TP.HCM) đặt câu hỏi cho ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (ATVSTP) TP.HCM: “Thực trạng mứt có chất tẩy trắng công nghiệp, chả có hàn the, si rô nhiễm DEHP, hạt dưa có Rhodamine B có tái diễn trong dịp tết 2012 không?”. Theo ông Hòa, trong đợt kiểm tra tết Nhâm Thìn, các đoàn tập trung kiểm tra những cơ sở sản xuất thực phẩm có sử dụng chất phụ gia. Khi phát hiện sản phẩm không an toàn, đoàn sẽ tịch thu và thông tin trên báo, đài.

Phát hiện tiêu cực, gọi đến số 0903919450 Trong buổi giao lưu trực tuyến, một bạn đọc nghi ngờ xảy ra hiện tượng tiêu cực của các thành viên trong đoàn kiểm tra VSATTP. Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM, khẳng định cán bộ, công chức được yêu cầu không nhận phong bì của cơ sở khi đi kiểm tra hoặc thẩm định cấp giấy chứng nhận về VSATTP. Nếu phát hiện tiêu cực hoặc cơ sở bị đoàn làm khó, người dân có thể gọi điện thoại trực tiếp cho ông Hòa (0903919450) hoặc cung cấp chứng cứ để Chi cục ATVSTP TP.HCM xử lý theo quy định.

TRẦN NGỌC