Thực phẩm thích hợp cho từng bộ phận cơ thể

Não và rau bắp cải



Những loại rau họ cải đều rất có lợi cho não bộ, giúp tăng trí nhớ bởi có chứa Acetylcholine-là chất quan trọng để truyền đi xung động của thần kinh. Các nghiên cứu cho thấy, nếu mỗi ngày đều ăn một chút cải bắp, tốc độ giảm trí nhớ sẽ bị giảm đi 40%. Các chuyên gia khuyên nên ăn cải bắp sống và chế biến thành các món ăn như nộm, salát, nếu ăn chín thì không nên nấu quá kỹ để tránh các thành phần dinh dưỡng bị mất đi.



Da và cà chua



Cà chua là loại kem chống nắng hữu hiệu nhất, bởi nó có chứa chất chống oxy hóa-Lycopene. Lycopene là một chất chống ôxy hóa tự nhiên có trong da chúng ta, giúp bảo vệ làn da trước các tác hại của môi trường. Mỗi ngày cơ thể chỉ cần hấp thụ 16mg Lycopene là có thể hạn chế ảnh hưởng của mặt trờ đến 40%.



Ngoài ra, Lycopene trong cà chua còn có tác dụng chống lão hóa, tăng sức đề kháng cho da.



Mắt và trứng gà



Lòng đỏ trứng gà có chứa nhiều chất có lợi cho mắt như Zeaxanthin, Carotene và Lutein. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, kiên trì mỗi ngày ăn một quả trứng gà, sau 5 tuần chúng ta sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Những quả trứng có lòng đỏ màu đậm sẽ chứa càng nhiều Zeaxanthin, Carotene và Lutein.



Môi và quả hồ đào



Mỗi ngày ăn vài quả hồ đào, chúng ta sẽ có một làn môi mềm mại. Điều này là do, hồ đào có chứa Omega-3, giúp điều tiết việc chuyển hóa.



Ngực và cây súp lơ



Súp lơ có tác dụng hiệu quả trong việc chống ung thư, kích thích cơ thể bài tiết ngăn chặn enzyme tạo ra các tế bào ung thư.



Mũi và hạt hướng dương



Hạt hướng dương có chứa lượng Vitamin E phong phú, có tác dụng hiệu quả đối với những người mắc chứng viêm mũi dị ứng. Vitamin E có tác dụng bảo vệ hệ thống miễn dịch của cơ thể.



Móng tay và thịt bò



Khi móng tay bị yếu,dễ gẫy và không được bóng do thường xuyên sơn móng hoặc đắp bột thì ăn thịt bò là phương pháp tốt nhất để nó trở về trạng thái ban đầu bởi thịt bò chứa nhiều protein và sắt.



Răng và quả kiwi



Trong nhiều trường hợp chân răng bị chảy máu là do thiếu Vitamin C. Kiwi là một trong những loại quả chứa nhiều Vitamin C, được coi là "người bảo vệ" cho răng.



Một nghiên cứu của Italy phát hiện, nếu mắc các bệnh về răng thì tốt nhất mỗi ngày nên ăn một quả kiwi. Biện pháp này còn có thể giúp giảm nguy cơ ung thư vòm họng đến 50%.



Tim và măng tây



Măng tây rất giàu Axit folic có thể làm giảm Homocysteine​​, một axit amin có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim. Ăn măng tây giúp chúng ta bảo vệ trái tim khỏe mạnh. Ngoài ra, măng tây còn chứa kali, có lợi cho sức khỏe.





Theo Lan Phương (Vietnam+)