Thực phẩm tốt nhất cho người muốn có con

Dưới đây là các thực phẩm tốt nhất tăng khả năng có con cho đàn ông và phụ nữ.

Đàn ông

Vitamin C

Các nghiên cứu từng tìm thấy rằng cả nam và nữ gặp trục trặc về sinh nở đều bị thiếu hụt dinh dưỡng cao hơn trung bình. Tuy vậy, cánh đàn ông có thể được lợi nhờ việc gia tăng một vài loại vitamin nào đó. Chẳng hạn, theo nghiên cứu công bố trên Annals of the New York Academy of Medicine, mật độ tinh trùng tăng tới 140% nếu đàn ông sử dụng tới 1.000 mg vitamin C mỗi ngày. Các loại thực phẩm giầu vitamin C gồm súp lơ xanh, cà chua, đu đủ, xoài, kiwi.

Vitamin E và selen

Vitamin C không phải là dinh dưỡng duy nhất có thể giúp cải thiện khả năng sinh sản của nam giới. Một nghiên cứu công bố trên Archives of Andrology cho thấy gia tăng hàm lượng vitamin E và selen có thể khiến tinh trùng bơi tốt hơn, giúp chúng tới được trứng cần thụ tinh. Nam giới có thể bổ sung các chất này qua thực phẩm như các loại hạt, cải bó xôi và hạt hướng dương.

Phụ nữ

Ngũ cốc nguyên hạt

Insulin (một trong hai hoóc môn chính do hệ nội tiết sản ra) có vai trò thúc đẩy hệ sinh sản khỏe mạnh, trong khi đó, ngũ cốc nguyên hạt lại không tạo gánh nặng lên hệ nội tiết giống như các loại tinh bột đã qua chế biến. Vì thế, ăn ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt (còn gọi là gạo lứt, chưa xát bỏ lớp cám) có thể giúp bạn dễ có thai hơn.

Các sản phẩm sữa

Phụ nữ thường bỏ qua những sản phẩm sữa như bơ, sữa, phomat để giữ dáng, nhưng các nhà nghiên cứu tại Harvard phát hiện điều này có thể gây hại đến quá trình rụng trứng. Thay vì tránh xa sữa, bạn hãy thử dùng một cốc sữa còn nguyên chất béo mỗi ngày.

Theo T. An (VNE/everydayfamily)