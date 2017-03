Thủng ruột do xương cá

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm ruột thừa và có chỉ định mổ nội soi. Kết quả là ngoài ruột thừa viêm, các bác sĩ còn phát hiện thêm có một đoạn xương cá (khoảng 1,5cm) đâm thủng ruột bé tại vị trí có một túi thừa gọi là túi thừa Meckel.



Rất may đoạn xương cá này không gây tổn hại thêm các đoạn ruột xung quanh. Người nhà cho biết trước nhập viện một ngày bé có ăn cơm với cá, ngày hôm sau bé sốt, than khó chịu và đau bụng tăng dần.



Trường hợp thứ hai là bé gái P.P.T., 6 tuổi, cũng đau bụng sau ăn cơm với cá. Lúc nhập viện bé đau bụng rất nhiều kèm nôn ói. Các bác sĩ nghi ngờ bé bị dị vật gây thủng ruột. Kết quả mổ cho thấy đúng như chẩn đoán, bé bị đoạn xương cá khoảng 1cm đâm thủng ruột non và nằm trong ổ bụng.



Theo phẫu thuật viên chính Hồ Trần Bản, túi thừa Meckel là dị dạng bẩm sinh của đường tiêu hóa, bản chất là một phần của ruột non, hiếm gặp (chỉ gặp trong khoảng 2% dân số) và khó chẩn đoán trên lâm sàng. Bác sĩ cho biết hiện nay các bậc cha mẹ có khuynh hướng cho con sử dụng cá nhiều hơn các loại thịt động vật khác do ý thức được giá trị dinh dưỡng của cá.



Tuy nhiên, ở trẻ khả năng lừa xương cá còn kém, người lớn nên lựa những loại cá ít xương hoặc xương to, tránh các loại cá nhiều xương và nhỏ dễ hóc vào cổ hay nuốt vào bụng như cá rô, cá chép...



Theo Tuổi Trẻ