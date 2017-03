Thủng tai vì vừa ngoáy tai vừa chơi với con

Chiều 17/8, khoa khám bệnh (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) tiếp nhận ca bệnh khá hi hữu này. Chị T.H đến viện trong tình trạng tai trái chảy một chút máu, chỉ hơi có cảm giác nhói đau, vẫn nghe được bình thường.



Các bác sĩ xác định chị H bị thủng màng nhĩ do tăm bông chọc thẳng vào. Do vết thủng to, không có khả năng tự liền nên chị H đã phải vá màng nhĩ. Vì nếu để vết thủng này, dù sức nghe của chị H không bị ảnh hưởng, nhưng lỗ hổng tại màng nhĩ này sẽ là nơi “hút” vi khuẩn và tai sẽ rất dễ viêm.



Các bác sĩ cảnh báo, cả người lớn và trẻ nhỏ đều phải rất thận trọng với tăm nhọn. Đây là trường hợp khá hi hữu vì để tăm bông trong tai mà quên rồi tự làm tổn thương mình. Nhưng cũng có những trường hợp người lớn dùng tăm bông ngoáy tai quá sâu cho trẻ, gây thủng màng nhĩ. Vì thế, khi vệ sinh tai phải rất chú ý, không vừa ngoáy tai vừa chơi đùa, không để tự trẻ cầm tăm bông, chỉ nhẹ nhàng xoay tròn tăm bông để lau hết dáy ướt ở bên ngoài, không cho vào sâu.



Theo Hồng Hải (Dân trí)