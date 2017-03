Thuốc lá có thể làm thay đổi ADN của bào thai

Công trình nghiên cứu trên được công bố ngày 18/5 tại Hội nghị về giải phẫu học diễn ra tại thành phố Denver, Mỹ.



Các nhà khoa học đã phân tích thói quen hút thuốc của 173 bà mẹ trong thời gian mang thai.



Mẫu tế bào của các cặp mẹ-con cũng được thu thập và phân tích. Kết quả cho thấy tỷ lệ biến đổi ADN methylation trong gen AXL ở những đứa trẻ có mẹ hút thuốc trong thời gian mang thai cao gấp hai lần so với những trẻ khác. AXL là gen có vai trò gây ung thư.



Các nhà khoa học cho biết, ADN methylation có thể làm thay đổi chức năng bình thường của một gen và chính việc những gen bị biến đổi này được truyền từ cha mẹ sang con đã trở thành nguyên nhân làm trẻ dễ mắc một số căn bệnh hơn so với những trẻ khác, trong đó có bệnh hen suyễn.



Tác giả của công trình nghiên cứu này, Phó Giáo sư Carrie Breton cho biết: "Các gen bị biến đổi dường như rất dễ bị tác động do chúng đến từ cha hoặc mẹ, và chỉ có một bản sao từ một nhiễm sắc thể trong ADN là hoạt động. Bất cứ một thay đổi nào cũng đều có thể tác động lớn đến sự biểu hiện và chức năng của gen."./.