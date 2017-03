Thuốc Topamax có thể gây khuyết tật bẩm sinh

Các nhà điều phối an toàn y tế của Mỹ nói rằng các dữ liệu thu thập được từ một nghiên cứu về các phụ nữ mang thai, cho thấy tỷ lệ bị hở môi và hở hàm ếch ở những trẻ sơ sinh mà bà mẹ sử dụng thuốc chống động kinh Topamax trong ba tháng đầu mang thai cao hơn.



Những trẻ sơ sinh bị tiếp xúc với loại thuốc này có tỷ lệ khoảng 1,4% khuyết tật ở miệng, cao hơn ba lần so với các loại thuốc chữa co giật khác. Tần suất bị khuyết tật ở những bà mẹ không hề sử dụng các loại thuốc chữa động kinh chỉ là 0,7%.



Tiến sỹ Russell Katz, Giám đốc bộ phận phụ trách các sản phẩm về thần kinh của FDA, nói rằng các chuyên gia về chăm sóc sức khỏe cần cân nhắc cẩn thận về các lợi ích và nguy cơ của topiramate khi kê đơn cho các phụ nữ đang ở độ tuổi mang thai.



Ông Katz nói thêm rằng có thể cân nhắc các loại thuốc thay thế mà có nguy cơ gây khuyết tật bẩm sinh thấp hơn.



Topamax được tiếp thị bởi hãng dược phẩm Johnson & Johnson, có tác dụng kiểm soát các cơn co giật do chứng động kinh gây ra. Đây được cho là thuốc chống động kinh mới, có tác dụng cả trên cơn cục bộ, cơn lớn, cơn bé. Có khoảng 4,3 triệu bệnh nhân đã được kê đơn dùng loại thuốc này trong giai đoạn từ 2007 đến 2010./.





Theo Khắc Hiếu/Washington (Vietnam+)