Thủy đậu ở trẻ em: Chủng ngừa sớm trước mùa dịch

Tỉ lệ mắc bệnh nhiều nhất tập trung ở trẻ 1-10 tuổi. Chính vì vậy, Hội Y học dự phòng Việt Nam vừa phối hợp cùng Tập đoàn dược phẩm GlaxoSmithKline tổ chức buổi hội thảo khoa học “Chủng ngừa thủy đậu cho trẻ em - 2 liều là cần thiết” tại TP.HCM. Hội thảo có sự tham gia của hơn 300 bác sĩ đến từ các bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng ở miền Trung, Đông và Tây Nam Bộ.

Bệnh thủy đậu là một bệnh có tính lây nhiễm rất cao do virus Varicella Zoster gây nên. Các nơi tập trung đông người như trường học, cơ quan, xí nghiệp… là những môi trường rất dễ bùng phát thành dịch. Biến chứng hay gặp nhất từ thủy đậu là nhiễm trùng các nốt ban gây nhiễm trùng da có thể dẫn đến sẹo, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, sự tự tin và tương lai của trẻ khi lớn lên. Những hậu quả khác có thể xảy ra cho trẻ như viêm phổi, viêm não, thậm chí tử vong ở trẻ nhỏ do thủy đậu. Do đó, tiêm vắcxin là biện pháp chủ động nhất để phòng tránh bệnh. Thời điểm tốt nhất để chủng ngừa là trước khi mùa dịch xảy ra.

Trẻ bị nhiễm trùng do thủy đậu sẽ để lại sẹo và mất thẩm mỹ khi trưởng thành. (Ảnh minh họa)

Tại hội thảo lần này, các bác sĩ đã thảo luận xu hướng thay đổi đối với phác đồ chủng ngừa thủy đậu cho trẻ em. Theo nghiên cứu, một số trẻ đã tiêm ngừa một liều vắcxin nhưng vẫn mắc thủy đậu khi tiếp xúc với virus hoang dại. Hiện tượng này xảy ra là do nồng độ kháng thể bị giảm dần theo thời gian. TS-BS Bernd Benninghoff (Giám đốc Y vụ toàn cầu ngành sinh phẩm của GlaxoSmithKline) cho biết: “Việc tiêm phòng ngừa thủy đậu cho trẻ em (một liều vắcxin) và người lớn chưa nhiễm bệnh đã mang lại thành công cho cộng đồng ở Mỹ với kết quả giảm 88% tỉ lệ nhập viện, giảm gần 60% tỉ lệ khám ngoại trú và giảm 74% chi phí y tế trực tiếp hằng năm”. Ủy ban Thực hành tiêm chủng Mỹ đã khuyến cáo chủng ngừa hai liều vắcxin thủy đậu cho cả trẻ em từ 12 tháng đến 12 tuổi nhằm tăng cường hiệu quả chống lại bệnh này.

TS-BS Bernd Benninghoff cũng đề cập đến lợi ích của phác đồ dùng hai liều vắcxin cho trẻ em sẽ giúp đáp ứng miễn dịch mạnh hơn và giảm tỉ lệ breakthrough (vẫn mắc thủy đậu mặc dù đã có chủng ngừa trước đó). Hiện nay, vắcxin ngừa thủy đậu đã được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới và cũng đã có mặt tại Việt Nam. Người dân có thể liên hệ tiêm ngừa tại các bệnh viện sản, nhi hoặc các trung tâm y tế dự phòng tỉnh, quận/huyện trên cả nước.

P.NGUYỄN