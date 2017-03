Thuyên tắc ối: 80% tử vong

Năm ca tử vong trong vòng nửa tháng Ngoài trường hợp mẹ con sản phụ Ngô Thị Thu Hồng (Hóc Môn) được kết luận tử vong do thuyên tắc ối. Trong vòng nửa tháng qua cũng có bốn ca sản phụ tử vong. Trong đó có hai ca liên quan đến bệnh lý thuyên tắc ối: - Mẹ con sản phụ Đào Thị Hạnh (31 tuổi, Hưng Yên) tử vong tại BV Đa khoa Hưng Yên ngày 20-4. Nguyên nhân ban đầu được BV cho biết có thể do thuyên tắc ối. - Ngày 6-5, sản phụ Lê Thị Nguyệt (33 tuổi, Quế Sơn, Quảng Nam) cũng đã tử vong tại BV Đa khoa Vĩnh Đức (thị trấn Vĩnh Điện, Quảng Nam). Nguyên nhân dẫn tới cái chết sản phụ Nguyệt sau khi mổ là do bị thuyên tắc ối. l Năm 2011, các BV của TP báo về có 154.000 ca sinh ra, trong đó có bảy ca mẹ tử vong. Trong số các ca tử vong có hai ca rối loạn đông máu, sốc… nghi thuyên tắc ối (do không giải phẫu tử thi nên không xác định). BS NGUYỄN NGỌC THÔNG, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc

sức khỏe sinh sản TP.HCM Theo các chuyên gia, những trường hợp thuyên tắc ối nếu hồi sức cấp cứu không thành công sẽ mổ lấy thai. Tuy nhiên, nếu đưa vào phòng mổ cũng mất 10-15 phút mà thai nhi cũng sẽ tử vong chỉ khoảng 4-5 phút sau khi mẹ bị ngưng tim, ngưng thở. Nếu đứa bé được đưa ra kịp thời, chưa chắc đã sống được, tuy nhiên nếu hồi sức tốt thì cũng có thể sống.