Tiền Giang công bố dịch heo tai xanh

Tính từ đầu tháng 7 đến nay, tỉnh Tiền Giang đã phát hiện trên 300 hộ chăn nuôi có đàn heo bị bệnh với số lượng khoảng 7.000 con ở 59 xã, phường thuộc các huyện Châu Thành, Tân Phước, Cai Lậy, Cái Bè, Chợ Gạo và TP Mỹ Tho. Hơn 1.100 con heo bị bệnh đã được tiêu hủy. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh đang triển khai các biện pháp đối phó với dịch bệnh.

l Cùng ngày, ông Đinh Văn Thế, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Long An, xác nhận dịch heo tai xanh đã xuất hiện ở sáu hộ dân tại khu phố Nhơn Hòa, phường 5 (TP Tân An, Long An). Cơ quan thú y tổ chức thiêu hủy 200 con heo bệnh. Qua xét nghiệm, số heo bị chết đều dương tính với bệnh tai xanh.

Ông Liêu Trung Ngươu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, cho biết tỉnh đang thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch.

T.PHÚC - AN