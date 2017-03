Tiền Giang và Long An hết dịch heo tai xanh

Trong đó, Tiền Giang có ba huyện là Châu Thành, Tân Phước và Mỹ Tho đã qua 21 ngày không phát hiện dịch; ở Long An có 6 huyện qua 21 ngày không phát hiện dịch gồm Cần Giuộc, Cần Đước, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hóa và TP. Tân An. Cơ quan thú y cho biết, mọi hoạt động mua bán, giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ thịt heo sẽ khôi phục trở lại đối với các địa phương nói trên.



Ông Nguyễn Xuân Bình, giám đốc trung tâm thú y vùng VI còn cho hay, một số địa phương khác như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương chuẩn bị công bố hết dịch, khi đó người chăn nuôi có thể bán heo ra ngoài thị trường bình thường.



Tính đến cuối tháng 9.2010, đàn heo gần 4 triệu con ở 11 tỉnh vùng Đông Nam bộ có trên 200 ngàn con bị chết, tiêu hủy. Hiện nay, do thị trường tiêu thụ hồi phục nên giá heo hơi bắt đầu tăng nhẹ, lên 30-31.000 đồng/kg. Dự báo qua tháng 10, người chăn nuôi sẽ thoát khỏi cảnh thua lỗ.





Theo Hoàng Bảy ( SGTT)