Tiếp vụ môi giới “xin” và “cho” trẻ sơ sinh: Bể sô vẫn không buông…

Sáng 10-8, theo đề nghị của PV, để tránh điều tiếng không hay, lãnh đạo bệnh viện nơi có cháu bé là đối tượng “xin - cho” đã mời ông Sáu, ông Hai và cả PV đến làm việc để yêu cầu ngưng hoạt động môi giới “xin” và “cho” trẻ sơ sinh.

Trong buổi làm việc, ông Sáu khai tên thật là Nguyễn Văn C. (55 tuổi), nhà ở quận 4 (TP.HCM), hiện chạy xe ôm, hoạt động trước cổng BV Từ Dũ (TP.HCM). Ông Sáu thừa nhận đã “giới thiệu” việc “xin” và “cho” trẻ sơ sinh giữa PV với ông Hai, cũng như số tiền đưa ra. Tuy nhiên, ông khai mới “giới thiệu” vụ đầu tiên, cũng như không biết chỗ làm giấy chứng sinh.

Cuối buổi làm việc, ông C. viết cam kết không tiếp tục làm môi giới “xin - cho” trẻ sơ sinh nữa. Ai ngờ sau khi ra khỏi bệnh viện độ 1 tiếng đồng hồ, ông C. gọi điện thoại hỏi PV có còn muốn “xin” con nữa không.

PV nói: “Sợ lắm rồi. May mà bệnh viện không báo công an, nếu không thì chết”. Ông C. trấn an: “Trời ơi, có gì mà sợ. Mình xin con nuôi chính đáng mà”.

Ông C. bảo PV muốn tiếp tục xin con thì cho biết nhà cửa, gặp nhau trao đổi tiếp. PV hỏi tiền nong, ông C. nói: “Gặp nói chuyện luôn, nói chuyện qua điện thoại nhiều không tốt. Ông liên lạc sớm, tôi chạy lên nhà ông luôn”.

Sáng 11-8, ông C. lại gọi điện thoại cho PV tiếp tục trấn an và nhắc: “ Tôi quên dặn ông, lỡ gặp chuyện thì nói hai bên đồng ý xin và cho, đừng nói đến tiền bạc gì hết…”.

Sau đó, ông C. hỏi vợ PV còn mang bầu giả không. PV nói còn. Ông C. nói tiếp: “Chẳng lẽ vợ ông mang bầu giả hoài? Phải sinh chứ? Giờ ông còn muốn nhận đứa bé cháu ngoại ông Hai không, tôi có cách lo. Hôm qua, sau khi làm việc với bệnh viện, tôi và ông Hai ngồi nói chuyện. Ông Hai nói đem đứa bé về nhà một, hai ngày cho ổn, rồi tính. Ý ông Hai là muốn “cho” đứa bé”.

Vụ giấy chứng sinh mang tên vợ PV, ông C. quả quyết làm được. Trước khi tắt điện thoại, ông C. bảo PV liên hệ sớm…

Về chuyện này, luật sư Trần Ngọc Quý - Đoàn Luật sư TP.HCM nêu quan điểm: “Chuyện ráp nối này theo tôi cũng chỉ nhằm mục đích giúp đáp ứng nhu cầu của các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn muốn có một đứa con để nuôi dưỡng và chăm sóc chứ không hẳn có ý đồ gì xấu đối với đứa trẻ. Nếu nói đây là mua bán thì hơi quá. Tuy nhiên, việc cho - nhận con nuôi nên theo đúng quy định của pháp luật, trong việc “xin - cho” không thể ra giá cao như trường hợp báo phản ánh. TIẾN HIỂU ghi

TRẦN NGỌC