Tìm được nguồn lây mụn cóc phổ biến ở trẻ

Theo Đức Trí (TNO)

Nguyên nhân gây ra mụn cóc là do khuẩn HPV, có thể lây khi tiếp xúc da với da hoặc cầm nắm đồ vật có nhiễm vi rút này.Nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Y tế thuộc Trường đại học Laiden (Hà Lan) tiến hành tìm hiểu 1.000 trẻ từ 4-12 tuổi.Họ nghiên cứu mụn cóc trên tay và chân trẻ, ghi nhận các thông tin, chẳng hạn: Các thành viên trong gia đình hoặc bạn cùng lớp có bị mụn cóc hay không, trẻ có đi chân trần ở nhà không, có đi bơi ở hồ bơi công cộng không, có sử dụng phòng tắm công cộng không hoặc chơi thể thao bằng chân trần không.Nhóm nghiên cứu theo dõi các đối tượng trong 1 năm, sau đó để xem liệu đối tượng có bị mụn cóc hay không.Họ nhận thấy 29% trong số người được theo dõi bị mụn cóc mới trong một năm sau đó. Những trẻ có mụn cóc vào lúc bắt đầu cuộc nghiên cứu thì dễ bị mụn cóc (mới) hơn, so với những trẻ không bị mụn cóc vào đầu cuộc nghiên cứu.Nếu thành viên trong gia đình bị mụn cóc thì trẻ có nguy cơ gấp 2 lần bị mụn cóc trong 1 năm nghiên cứu, so với những trẻ mà các thành viên trong gia đình không bị mụn cóc.Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện nguy cơ bị mụn cóc ở trẻ cũng tăng lên khi bạn cùng lớp bị mụn cóc, nhiều hơn so với khi trẻ đi bơi ở hồ bơi hay dùng phòng tắm công cộng.Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Pediatrics vào ngày 22.4.2013.