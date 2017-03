Tìm ra thủ phạm gây bệnh "bà lão" cho cô gái Quảng Nam

Chiều tối 3/11, bác sĩ Trần Văn Long, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) cho biết, sau khi tổ chức hội chẩn liên viện cho chị Mai, bệnh viện đã điều trị theo hướng dị ứng sơ bộ như giải quyết vấn đề thiếu kalo, protein… 5 ngày sau sức khỏe của chị Mai có chiều hướng tốt lên với biểu hiện thần sắc trên mặt tươi tỉnh và vui vẻ hẳn lên, những dấu hiệu mất nước, da khô… không còn nữa.









“Sau hội chẩn, thấy sức khỏe ổn định và thỏa theo ý muốn của chị Mai, chúng tôi đã cho chị về nhà 5 ngày để thông báo tin vui đến gia đình, dần hòa nhập cộng đồng trong lúc chờ bệnh viện có kết quả sinh thiết”, ông Long nói.Song song với hội chẩn liên viện, bệnh viện đã lấy mẫu sinh thiết da của chị Mai gửi vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn và đưa ra Huế.Kết luận cho thấy mẫu da bình thường, có phản ứng viêm xơ hóa, không có tế bào mast (tế bào vón) cũng như tế bào lạ hay lớp mỡ dưới da. Các bác sĩ nghi ngờ nhiều nhất là do bệnh nhân lạm dụng thuốc corticoid dài ngày nên da bị mất lớp mỡ dưới da, hay còn gọi là “lão hóa”.Hiện chị Mai đã trở lại bệnh viện để lấy mẫu sinh thiết tủy xương, tiếp tục theo dõi và điều trị. “Với những chẩn đoán vừa qua, theo chúng tôi nguyên nhân chính có thể chị Mai bị bệnh mề đay mãn tính tự miễn”, bác sĩ Long nói. Theo ông Long, thông thường những người bị bệnh này có thể suy nhược do bệnh lý, sau khi được giải quyết bệnh lý và suy nhược thì gần như hồi phục 100%.Nhưng với chị Mai thuộc loại biến dạng lâu ngày, nên để trở lại nước da như tuổi 27 là rất khó. "Tuy nhiên, chắc chắn chị Mai sẽ tự tin sau khi điều trị xong. Lúc đó mặc cảm với cộng đồng sẽ không còn, chị vui vẻ, thoải mái hơn".Vị bác sĩ này cũng so sánh bệnh của chị Mai và chị Phượng (ở Bến Tre). Chị Phượng già trong thời gian ngắn hơn nên sự điều trị khó hơn. Đối với chị Mai thì thời gian lão hóa dài hơn nên điều trị có thể sẽ dễ hơn. Hiện chị Phượng được xác định mắc bệnh tế bào vón và đã có những cải thiện tích cực theo hướng điều trị này.Theo Minh Nhật (VNE)