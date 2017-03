Tin vào "thầy rắn", một bệnh nhân nguy kịch

Người nhà cho biết, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 8.8, bà T. đang nằm ngủ thì nghe tiếng động lạ bèn chui ra khỏi mùng và bị một con vật cắn vào mu bàn tay phải. Nghe tiếng bà T. la, người nhà bật đèn lên thấy con rắn hổ sơn (còn gọi là rắn cạp nong) đang bò trong sân nhà bèn đập chết.



Bà T. được đưa đến thầy rắn ở H.Tịnh Biên đắp thuốc nhưng về nhà bà than đau đầu, mờ mắt rồi bất tỉnh. Người nhà chở bà T. đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa H.Tịnh Biên, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa TX.Châu Đốc, rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.



Theo các bác sĩ của bệnh viện này, khi nhập viện bà T. đã mê man, phải thở bằng máy, kiểm tra não đã tổn thương do nộc độc rắn gây ra, khả năng sống rất thấp.



Ông Lê Thành Công, Hạt trưởng kiểm lâm Tịnh Biên, cho hay rắn hổ sơn là loài rắn độc, có nhiều trên vùng Bảy Núi. Khi bị rắn này cắn phải khẩn cấp đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu hoặc đưa đến trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang) chữa trị, không nên đến “thầy rắn” bó hay đắp thuốc vì nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng rất cao.





Theo Thanh Dũng (TNO)