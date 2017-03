Bột ngọt là một gia vị có xuất xứ từ Nhật, có lịch sử hàng trăm năm nay và được du nhập và lưu hành vào nước ta khá lâu. Bột ngọt là gia vị tạo ra vị ngọt thịt cho các món ăn mà người Nhật gọi là vị umami.

Có rất nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới nghiên cứu về tính an toàn của bột ngọt từ rất lâu, và hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy gia vị này có tính an toàn khi sử dụng ở liều lượng vừa phải. Theo kết luận của các tổ chức y tế và sức khoẻ lớn trên thế giới, bột ngọt là một gia vị an toàn trong sử dụng. Ở Việt Nam, gia vị này cũng được bộ Y tế cho phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Bột ngọt có ưu điểm là tạo vị ngọt thịt nên ngoài việc dùng chế biến trong bữa ăn cho gia đình, thực phẩm công nghiệp, thì bột ngọt còn rất hữu dụng trong việc chế biến thức ăn cho các bệnh nhân có giảm khẩu vị, chán ăn, sụt cân, suy dinh dưỡng giúp các đối tượng này ăn ngon miệng hơn, ví dụ như trong bệnh biếng ăn tâm lý, bệnh tai biến mạch máu não, ung thư, chấn thương, trầm cảm...

Tuy nhiên vì là gia vị nên bột ngọt không cung cấp năng lượng hoặc bất kỳ chất dinh dưỡng nào, do đó cần lưu ý trong xây dựng khẩu phần ăn phải có đầy đủ các chất dinh dưỡng như đạm, tinh bột, béo, vitamin và khoáng chất để bữa ăn không chỉ ngon mà còn đầy đủ dinh dưỡng, không sử dụng vị bột ngọt để đánh lừa vị giác mà dùng khẩu phần ăn đơn điệu kém chất lượng dinh dưỡng.

Theo BSCK II Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM (SGTT.VN)