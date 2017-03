Tình dục: Vì sao nữ chậm, nam nhanh?

Thậm chí nhiều người có chồng nhưng khi đến tuổi xế bóng, có con cháu, thay vì chăm sóc mình, chăm sóc chồng, lại chỉ chú ý đến đi chùa, đi du lịch, chăm cháu, tự làm mình già đi, tự quên đi quyền lợi của mình cũng được yêu thương, vuốt ve như thời son sắc.



Yêu thương là quyền lợi của mỗi người



Bà Lê Thị Túy (chuyên gia tư vấn hạnh phúc tuổi trẻ và kỹ năng sống) cho biết từ trước đến nay, người ta vẫn ngại nói về tình dục. Đặc biệt, tuổi xế chiều thì còn tế nhị hơn. Đúng là không nên phô trương, phải tránh con cháu nhỏ, chứ không nên né tránh, cúi đầu trước thực tế và nhu cầu của mình.



Nhiều người tự hỏi quan hệ bao nhiêu lần trong một tuần là phù hợp? Thực tế lý thuyết từ xưa thì không có câu trả lời rõ ràng. Nhiều lần mà không chất lượng thì không bằng một lần, và nếu nhiều lần mà cả hai vẫn hạnh phúc, khỏe mạnh thì cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên, khi càng cao tuổi thì sự ham muốn và "lên đỉnh" càng khó khăn hơn. Vì vậy, để có những lần "lâm trận" đạt kết quả thì cần kết hợp 3 yếu tố.



Thứ nhất là tâm lý, đặc biệt là ở người phụ nữ. Những quan niệm khi kinh nguyệt hết, ham muốn không còn là sai lầm. Các chị thường hay chuyển việc gia đình, việc riêng tư, thay vào bằng những niềm vui bên con cháu, đi lễ chùa, mà quên những đòi hỏi, yêu thương chính đáng của mình. Nhiều người ăn trầu, miệng hoen đỏ, rồi chồng hơn 50 tuổi bảo là đã có cháu nên để râu dài, mặc quần áo màu nâu, tối. Như vậy là tự mình làm mình già đi.



Trong khi đó, có nhiều ông 70 tuổi, khi vợ mất lại muốn lấy vợ, đó là họ đang đòi hỏi quyền lợi của mình. Tuổi già, vợ chồng quây quần với nhau, không có gì là trái đạo đức. Bởi mình không phải tranh vợ, cướp chồng, không phải già rồi thích người trẻ, nên không trái với thuần phong mỹ tục chút nào.



Thứ hai là sinh lý. Mãn kinh là các tuyến sinh dục suy giảm. Tuy nhiên, về yếu tố tình dục thì nó lại ảnh hưởng tới 5 tuyến như tuyến yên, tuyến thượng thận, tuyến sinh dục... Nhiều người đã cắt buồng trứng, cắt dạ con nhưng nhu cầu sinh lý của họ không giảm chút nào. Vì vậy, một tuyến sinh dục suy giảm không thể làm "tê liệt" các tuyến khác, do vậy vẫn có nhu cầu sinh lý, nhu cầu yêu thương.



Thứ ba là vấn đề kỹ năng. Đây là yếu tố đánh thức, hỗ trợ để có những cuộc giao hợp viên mãn. Đúng là khi mãn kinh, phụ nữ thường khô âm đạo, vậy chúng ta có thể sử dụng một số chất làm nhờn âm đạo. Và trước khi giao hợp cần sự yêu thương, vuốt ve từ người chồng nhiều hơn. Mặt khác, người phụ nữ nên tự tạo cho mình trẻ lại, đáng yêu, bằng sự ăn uống đầy đủ cho cơ thể không héo hon, làm mất đi sự hấp dẫn.



Có thể do người chồng không tâm lý



Theo GS Trần Quán Anh (Chủ tịch Hội Giới tính Việt Nam), nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, đời sống tình dục hòa hợp và đều đặn có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần, kể cả với người có tuổi. Nó vẫn là món gia vị giúp hạnh phúc của các cặp vợ chồng già thêm đậm đà hương vị.



Tuy nhiên, bước vào giai đoạn mãn kinh, buồng trứng ngừng hoạt động, lượng estrogen giảm hẳn, khiến âm đạo khô, nên quan hệ sẽ đau đớn, nhiều người vì thế mà sợ "yêu". Mặt khác, bên cạnh việc đau do thiếu chất bôi trơn, lý do chính khiến chị em "tắt lửa lòng" có thể do người đàn ông không tâm lý, chỉ biết đòi hỏi mà không có sự chia sẻ với vợ, đồng thời có các hành vi tình dục quá nhàm chán, thô bạo.

Theo Phạm Hằng (Khoa học Đời sống)