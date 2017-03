Tinh trùng: từ mua đến “xin vốn”

BS Lê Vương Văn Vệ bên “ngân hàng tinh trùng”

Rao hàng

“Tôi tốt nghiệp đại học, cao 1m72, nặng 65kg, đã có con, ngoại hình đẹp, cần bán tinh trùng cho phụ nữ hiếm muộn, có thể tới bệnh viện hoặc trực tiếp, yêu cầu kín đáo, lịch sự, vui lòng liên hệ qua email:…”.

“Tôi là T., 26 tuổi. người mạnh khoẻ, cao 1.71m, nặng 53kg, tốt nghiệp đại học. Tôi muốn thông qua mục này để giúp những người hiếm muộn, khó sinh con. Bán tinh trùng hoặc hiến tặng. Yêu cầu của tôi là phải khám sức khoẻ nếu muốn cho trực tiếp và giữ bí mật cho tôi và cho cả ai mua. Liên lạc qua mail… khi đồng ý sẽ gặp mặt”.

“Các anh chị không may bị vô sinh, có nhu cầu mua tinh trùng, nếu cần thì liên hệ với tôi. Giá 10 triệu đồng. Tôi là sinh viên mới ra trường sức khoẻ tốt, có lối sống lành mạnh…” Đó là những lời rao hấp dẫn đang xuất hiện nhan nhản trên mạng.

Vợ chồng anh Hiến, ở phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lấy nhau gần chục năm mà chẳng có con, dù đã chữa hết thầy nọ, thuốc kia. Đi khám bác sĩ kết luận tinh trùng của chồng yếu. Nhận con nuôi thì cả hai không tha thiết vì người vợ hoàn toàn có khả năng làm mẹ. Cả hai quyết định chọn giải pháp “mua tinh trùng” vì không phải đến nhiều nơi, lại được bí mật, chẳng liên quan đến ai.

Qua liên hệ, vợ chồng anh Hiến gặp được một thanh niên chưa vợ, vóc dáng cao to, khoẻ mạnh, đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Ban đầu chàng thanh niên tỏ ra băn khoăn nhưng rồi cũng đồng ý vì … “đang rất kẹt tiền”. Anh ta hứa sẽ cung cấp “hàng” đến khi có kết quả mới nhận hết tiền và “không bán cho ai lần nữa ngoài anh chị”… Theo thoả thuận, khi nào có yêu cầu thì bên bán sẽ cho “hàng” vào lọ rồi mang giao cho bên mua tại một địa điểm do bên mua quyết định. Mọi chi phí khám sức khoẻ do bên mua chịu.

Anh Hiến cho biết, sau “thương vụ” với giá tám triệu đồng, vợ anh sinh được một bé trai kháu khỉnh. Gia đình anh cũng không còn liên hệ với chàng thanh niên kia nữa kể từ lần thanh toán cuối cùng.

Đến ngân hàng “xin vốn”

Cấm mua bán tinh trùng Nhu cầu mua bán tinh trùng trên thực tế là vẫn có nhưng không được công khai. Ông Nguyễn Huy Quang, vụ phó vụ Pháp chế (bộ Y tế) cho biết, theo quy định tại luật Hiến, ghép mô, tạng việc mua bán tinh trùng tuyệt đối nghiêm cấm dưới mọi hình thức. Nếu có chuyện xin cho thì bên xin sẽ thanh toán mọi chi phí chứ tuyệt đối không được mua bán. Ông Quang cũng cho hay, thời gian qua do việc thanh kiểm tra còn hạn chế nên chưa phát hiện các vụ mua bán tinh trùng.

Theo BS Lê Vương Văn Vệ, giám đốc bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội, hiện tại “ngân hàng đang đầy vốn” với hơn 1.000 mẫu tinh trùng. Bệnh viện đã đem lại hạnh phúc cho trên 500 cặp vợ chồng hiếm muộn. 90% các cặp vợ chồng sinh một con, một ca sinh ba và vài ca sinh đôi. Kho cất giữ tinh trùng của bệnh viện là những chiếc thùng đơn giản nhưng có thể đảm bảo tuổi thọ của tinh trùng lên tới 50 năm. Để tránh nhầm lẫn mỗi mẫu được để vào một lọ riêng bảo quản ở nhiệt độ âm 196oC, trong môi trường nitơ lỏng.

BS Vệ khẳng định nguồn vốn của ngân hàng có được hoàn toàn không phải do mua bán. Đối tượng làm tăng vốn của ngân hàng chủ yếu là thanh niên, sinh viên. Tinh trùng ngân hàng đi xin cũng phải lựa chọn đối tượng, không phải ai hiến cũng lấy. Có được lưng vốn như vậy phải mất nhiều công sức nhưng không phải do tuyên truyền, vận động cũng như kêu xin. Bệnh viện có những cách riêng của mình như tại đây thường xuyên có những hoạt động thăm khám bệnh từ thiện, miễn phí. Người này rỉ tai người kia về ngân hàng tinh trùng nên lượng người đến hiến đều đều để bệnh viện duy trì ngân hàng của mình.

Đứng về mặt chuyên môn, BS Vệ cho biết, không phải cặp vợ chồng nào sử dụng tinh trùng của ngân hàng cũng có kết quả ngay. Có nhiều cặp phải dùng đến lần thứ 3 mới thành công, thậm chí đến lần thứ 10. Tại viện đã từng tiếp nhận một trường hợp cặp vợ chồng lấy nhau hơn 10 năm không có con do chồng bị “yếu”. Sau nhiều năm chạy chữa hai vợ chồng quyết định nhờ đến ngân hàng tinh trùng. Tại đây các bác sĩ đã điều trị viêm nhiễm cho vợ rồi tiến hành kích thích nang trứng sau đó bơm tinh trùng vào tử cung khi đã được lọc rửa. Kết quả chị mang thai với hai trai, một gái.

