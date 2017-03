Tò mò về cực khoái

15-17% phụ nữ có thể "lên đỉnh" nhiều lần. Ảnh: Getty Images.

1. 1,7 giây – đó là thời gian trung bình mà người phụ nữ “lên đỉnh”. Còn ở người đàn ông lâu hơn, tới 12,4 giây. Những số liệu này do nhà tính dục học người Đức Rolph Dagen đưa ra. Như vậy tổng thời gian (tính theo con số thống kê trung bình) mà một người phụ nữ cảm thấy khoái cảm nhất trong suốt cuộc đời là 1 giờ 24 phút, còn người đàn ông là 9 giờ 18 phút. Điều này mâu thuẫn với những gì người ta thường nghĩ: Người phụ nữ ở đỉnh khoái lạc lâu hơn nam giới.

2. 41% nam giới trả lời câu hỏi mà Tạp chí Playboy đưa ra, rằng họ đạt được cực khoái vào lúc nào? Căn cứ trên lời đáp, thì đỉnh điểm của sex không phải khi “lâm trận” mà khi khẩu dâm.

3. Xác suất đạt khoái cảm tăng 30% khi người phụ nữ có đôi chân ấm áp. Đó là kết luận của các nhà khoa học Hà Lan, Trường ĐH Groningen. Thực ra, ngoài nhiệt độ của đôi chân, còn cần có môi trường tâm lý tốt. Khi người phụ nữ đi tất đến tận đùi, cuộc ái ân sẽ giảm khá nhiều sự thi vị.

4. 86% đàn ông - theo một cuộc điều tra ở Đức - cảm thấy thoả mãn hơn khi sex nếu đối tác thua kém mình về mặt trí tuệ và bằng cấp. Còn phụ nữ thì ngược lại, họ dễ dàng đạt cực khoái hơn khi đối tác ngang bằng hoặc vượt trội hơn mình về trình độ.

5. Tinh trùng phóng ra khỏi “nòng súng” với tốc độ 45 km/giờ và đi được một khoảng cách 20-30 сm nếu không gặp vật cản nào. Chúng đạt tốc độ như vậy là do sự co cơ tại bầu dẫn tinh chừng 3-4 lần trong 1 giây.

6. Số lượng co bóp của đáy khung chậu trong thời gian cực khoái của người phụ nữ thay đổi từ 2-3 lần đến 10-15 lần.

7. Nhà tính dục học Pháp là Magarette Lera cho biết, người phụ nữ thường mỉm cười một cách vô thức, có người còn cười thành tiếng khi đạt được cực khoái.

8. 62% phụ nữ có bằng cấp cao khó đi đến cực khoái trong khi ở các phụ nữ trình độ học vấn trung bình, tỷ lệ này chỉ là 38%. Đây là số liệu điều tra của các nhà nghiên cứu Đức trên 2.000 phụ nữ tuổi từ 18 đến 49. Họ nhận thấy văn hoá càng thấp, người phụ nữ càng dễ lên đến đỉnh khoái lạc. 55% phụ nữ có bằng đại học khó đạt cực khoái, trong khi 70% người chưa học hết phổ thông lại rất dễ leo lên đỉnh Everest của cuộc ái ân.

9. 15-17% phụ nữ có khả năng lên đỉnh nhiều lần, kéo dài đến 20-30 giây, trong một cuộc “giao ban”, tuỳ thuộc vào kích thích từ đối tác.

10. Tần số cực khoái tăng tỷ lệ thuận với thu nhập của đối tác. Đây là kết luận của tiến sĩ Pollet và giáo sư Nettle, Trường ĐH Newcastle (Anh). Các nhà khoa học gọi hiện tượng này là “sự thích nghi của tiến hoá” (evolution adaptation). Thu nhập được coi là chỉ số về đẳng cấp của người đàn ông trong xã hội hiện đại.

11. Mạch đập của người đàn ông khi đạt cực khoái lên tới 100-150 nhịp trong 1 phút (đôi khi còn tới 180).

12. Hai nhà hoạt động xã hội ở San-Francisco năm 2006 tổ chức cuộc Hội thảo quốc tế mang tên “Cực khoái toàn cầu vì hoà bình”. Mục đích của họ là vận động trong một ngày, vào cùng một giờ toàn thế giới cùng tổ chức “giao ban” để cùng đạt cực khoái, nhất là ở những nước có vũ khí giết người hàng loạt. Cuộc vận động được nhiều người hưởng ứng. Ngày cực khoái đó nhằm ngày đông chí. Trang mạng tuyên truyền cho ngày này hàng ngày có trên 25.000 người truy cập.

13. Сác nhà y học Mỹ do R. Levant đứng đầu đã theo dõi 300 người phụ nữ đã chữa khỏi bệnh không đạt cực khoái (anorgasm) trong suốt 10 năm và so sánh với những phụ nữ có những vấn đề tương tự, nhưng không chịu điều trị. Kết quả là số vụ ly hôn ở những người không chịu chữa lên tới 50% còn nhóm kia chỉ 30%. Ngoài ra nhóm thứ hai còn có sự thăng tiến nghề nghiệp ổn định hơn và thu nhập cao hơn so với nhóm không chịu chạy chữa.

14. Bác sĩ Anh A. Filling tiến hành thí nghiệm thú vị: Đề nghị 100 người đàn ông lứa tuổi 40 đánh giá trên thang 10 điểm sự hấp dẫn của 50 cô gái mà ông đã “bí mật” trà trộn một nửa các cô được đưa lên trạng thái cực khoái với một nửa ở trạng thái bình thường. Kết quả là các tỷ lệ các cô đang ở trạng thái “nồng nàn” được lọt vào danh sách “hấp dẫn nhất” (dù hình thức không phải là đẹp) nhiều gấp 3 lần các cô kia. Trạng thái cực khoái ở các cô đã làm các giảm khảo “mờ mắt”. Lạ thế đấy.

Theo Tuấn Hà (VNN)