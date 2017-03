Tôn vinh 26 thành tựu y học Việt Nam nổi bật

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, ngày 25-2 tới, lần đầu tiên, Bộ Y tế sẽ tổ chức tôn vinh thành tựu y học Việt Nam. 26 thành tựu y học Việt Nam nổi bật sẽ được tôn vinh gồm:



Về ghép tạng: ghép đa tạng từ người cho chết não (bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức); ghép tim trên người lấy từ người cho chết não (bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế); ghép tạng, một thành tựu nổi bật được thực hiện tại bệnh viện 103 Học viện quân y.



Về can thiệp tim mạch/ung bướu: Thành tựu nổi bật của tim mạch can thiệp tại Viện Tim mạch quốc gia; kỹ thuật can thiệp trong lòng mạch điều trị bệnh lý mạch máu não và tủy sống (bệnh viện Đại học Y dược TPHCM); thành tựu nổi bật của tim mạch can thiệp tại bệnh viện nhân dân Gia Định, TPHCM; thông tim can thiệp tại Viện Tim TPHCM; ứng dụng kỹ thuật PET/CT mô phỏng xạ trị điều biến liều trong điều trị ung thư tại bệnh viện Bạch Mai.



Về nội soi phẫu thuật: phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý nhi khoa (bệnh viện Nhi Trung ương); nội soi phẫu thuật bệnh lý tuyến giáp (bệnh viện Nội tiết Trung ương).



Về can thiệp chấn thương chỉnh hình: ứng dựng kỹ thuật vi phẫu trong điều trị tổn thương bỏng sâu và tạo hình sẹo bỏng, khuyết hổng mất da (Viện Bỏng Lê Hữu Trác); ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong chấn thương-chỉnh hình (bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM).



Về ứng dụng tế bào gốc: ghép tế bào gốc tạo máu điều trị các bệnh máu (Viện Huyết học và truyền máu Trung ương); ứng dụng tế bào gốc điều trị các bệnh máu (bệnh viện truyền máu và huyết học TPHCM).



Về hỗ trợ sinh sản: thụ tinh trong ống nghiệm (bệnh viện Từ Dũ TPHCM), bệnh viện Phụ sản Trung ương.



Về mắt: ứng dụng Femtosecond Laser trong phẫu thuật nhãn khoa (bệnh viện Mắt TPHCM); phẫu thuật ghép lớp sâu giác mạc trong điều trị bệnh lý giác mạc (bệnh viện Mắt Trung ương).



Về y học cổ truyền: kết hợp thuốc y học cổ truyền với phẫu thuật khâu triệt mạch trĩ dưới hướng dẫn siêu âm Dopller trong điều trị bệnh trĩ (bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương); ứng dụng kỹ thuật điện châm, thủy châm trong điều trị giảm đau sau phẫu thuật, ung thư vòng giai đoạn cuối, đau cơ khớp (bệnh viện Châm cứu Trung ương).



Về sản xuất vaccine, sinh phẩm y tế: Nghiên cứu sản xuất vaccine cúm A/H5N1 và cúm A/H1N1 (Công ty vaccine và sinh phẩm số 1); thiết lâp công nghệ sản xuất vaccine cúm A/H1N1/09 theo chuẩn WHO-GMP ở Viện vaccine và sinh phẩm y tế; công nghệ sản xuất vaccine sởi theo chuẩn WHO-GMP ở Trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế (POLYVAC).Về dược: cụm công trình nghiên cứu về cây Trinh nữ hoàng cung (Công ty TNHH Thiên Dược); Cụm công trình về Artemisinin và Glucosamin (Công ty cổ phần dược liệu Trung ương I).



Về chuyển giao công nghệ: Hỗ trợ chuyển giao công nghệ kỹ thuật mổ tim cho bệnh viện Kiên Giang (bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM). “Việt Nam được đánh giá cao về những thành tựu y học, trong đó có kinh nghiệm y tế cộng đồng, thôn bản. Việt Nam là một trong 4 quốc gia đứng đầu thế giới về y học cổ truyền.



Tới đây, Việt Nam là một trong 15 quốc gia được Mỹ mời tham dự hội nghị Bộ trưởng Y tế trên toàn thế giới. Tuy còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng những kết quả về Y học của Việt Nam, trong có có việc thực hiện bảo hiểm y tế cho người nghèo đã được cộng đồng thế giới ghi nhận”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu.



