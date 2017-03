TP cần thêm nhiều xe hiến máu lưu động

- BS Phạm Văn Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM, cho biết.

Hủy nhiều hợp đồng

Theo BS Quân, do xe lấy máu lưu động đã cũ nên tình trạng bể bánh, chết máy… thường xuyên xảy ra. Cách đây không lâu, hơn 200 công nhân của một công ty ở huyện Củ Chi đăng ký hiến máu tình nguyện. Khoảng 6 giờ xe của trung tâm khởi hành nhưng mới chạy được nửa đường thì bất ngờ chết máy nên đến muộn. Do chờ đợi quá lâu nên không ít công nhân đã ăn sáng và vào ca làm việc. “Hôm đó chúng tôi vừa mất uy tín do đến trễ, vừa “thất thu” vì tiếp nhận lượng máu không nhiều” - BS Quân nói.

Mới đây, sau khi tiếp nhận trên 250 đơn vị máu của các đơn vị ở huyện Nhà Bè, vừa vào địa phận quận 4, xe của trung tâm bị bể bánh, tài xế và các nhân viên trên xe vừa thay vỏ xe vừa run. “Do hệ thống lạnh trên xe không đúng quy chuẩn nên máu không giữ được lâu. Nếu kéo dài thời gian thì nguy cơ máu bị hư rất dễ xảy ra” - BS Quân cho biết.

BS Bùi Văn Thêm, Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM, nhận định hằng năm vào dịp tết Nguyên đán và nghỉ hè là thành phố lại đối diện với thực trạng thiếu máu cấp cứu vì người dân lao động nhập cư và sinh viên (hai lực lượng chủ lực hiến máu) về quê. Vì vậy, cứ gần tết và gần nghỉ hè là trung tâm kêu gọi các đơn vị, tổ chức… tham gia hiến máu. Ngặt nỗi đa số cơ quan, doanh nghiệp… thường đăng ký hiến máu vào thứ Bảy, Chủ nhật nên không đủ xe đáp ứng, buộc phải hủy bỏ nhiều hợp đồng. “Nếu được bổ sung thêm xe lấy máu lưu động thì tình trạng này sẽ được giải quyết rốt ráo” - BS Thêm nêu quan điểm.

Do thiếu xe lấy máu lưu động nên nhiều người hiến máu phải chờ đợi khá lâu. Ảnh: TRẦN NGỌC

Thiếu xe dài dài

Theo BS Thêm, mỗi năm trung tâm tiếp nhận tại chỗ khoảng 10.000 đơn vị máu. Số còn lại phải đến lấy trực tiếp tại các doanh nghiệp, công ty, cơ quan… Do trang thiết bị trên xe lấy máu lưu động không đúng quy chuẩn nên số lượng và chất lượng máu rất dễ ảnh hưởng. “Trong khi đó, xe lấy máu lưu động chuyên dụng được trang bị như một phòng xét nghiệm thu nhỏ. Chẳng những có dụng cụ chứa từng loại máu khác nhau mà thời gian lưu giữ máu lại kéo dài nên có khả năng tiếp nhận nhiều máu cùng lúc” - BS Thêm cho biết.

Ngoài ra, do nhu cầu sử dụng máu để cấp cứu mỗi năm mỗi tăng nên thành phố tăng chỉ tiêu nhận máu tình nguyện. Vì vậy, mới đây trung tâm đã đề xuất và được thành phố chấp thuận cho mua một xe lấy máu lưu động chuyên dụng. “Năm 2010, thành phố giao trung tâm tiếp nhận 100.000 đơn vị máu. Sang năm 2011, chỉ tiêu tăng lên 150.000 đơn vị máu. Chỉ tiêu gấp 1,5 lần trong khi số xe không tăng (xe được duyệt mua đang chờ làm thủ tục báo giá) nên dù trung tâm vận động được nhiều đơn vị, công ty… tham gia hiến máu nhưng thực trạng không đủ xe đáp ứng hoạt động lấy máu sẽ xảy ra dài dài” - BS Thêm nói.

Thực trạng xe lấy máu lưu động của trung tâm vừa thiếu vừa cũ đã xảy ra nhiều năm nay. Hội Chữ thập đỏ TP.HCM rất mong sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân… để Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM có đủ xe lấy máu chuyên dụng, đáp ứng đầy đủ lượng máu cứu người. Trước đó, các bệnh viện tuyến quận, huyện trên địa bàn TP cũng rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng xe cứu thương. Sau khi Pháp Luật TP.HCM ngày 20-11-2010 đăng bài “Xe cứu thương: Vừa thiếu vừa cũ”, ngoài một xe cứu thương do Ngân hàng Á Châu tài trợ, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM còn được các tổ chức, cá nhân… hứa tặng thêm ba xe cứu thương trong thời gian sớm nhất. Bà NGUYỄN THỊ HUỆ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM - đơn vị chủ quản của Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM

TRẦN NGỌC