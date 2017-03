TPHCM: 2 ca chết vì bệnh thủy đậu

Đó là ông N.V.T. (50 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, làm nghề bác sĩ), tử vong vào ngày 27-12-2012 do bị biến chứng viêm phổi, sốc nhiễm trùng do bệnh thủy đậu gây ra. Trước đó, ông T. cũng được điều trị tại một cơ sở y tế ở TPHCM trong tình trạng suy hô hấp do thủy đậu nhưng không cải thiện.

Ca thứ hai là P.H.C. (22 tuổi, ngụ TPHCM, câm điếc bẩm sinh) bị biến chứng viêm não do bệnh thủy đậu gây ra. Bệnh nhân được Bệnh viện quận Bình Thạnh chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ngày vào 2-1 nhưng người nhà đã xin xuất viện về lo hậu sự ngay trong ngày do tình trạng bệnh không cải thiện.



Theo Tiến sĩ - bác sĩ Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, trong năm qua bệnh viện đã khám và điều trị ngoại trú cho hơn 2.500 bệnh nhân bị thủy đậu; trong đó điều trị nội trú cho hơn 300 ca. Tử vong do thủy đậu rất hiếm khi xảy ra. Trong 4 năm qua (tính từ năm 2008), bệnh viện không ghi nhận bất cứ trường hợp nào tử vong do biến chứng của bệnh thủy đậu.