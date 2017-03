TP.HCM: 9.280 ca cấp cứu

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong năm ngày tết (từ ngày 9 đến 13-2, tức 29 tết đến mùng 4 tết), 59 bệnh viện trên địa bàn TP cấp cứu gần 9.280 trường hợp, trong đó gần 1.500 ca do tai nạn giao thông (chiếm hơn 16%). Có 10 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, trong khi tết 2012 chỉ ba trường hợp. Các bệnh viện TP.HCM còn cấp cứu 1.500 trường hợp tai nạn do sinh hoạt, 540 ca tai nạn đánh nhau, gần 150 trường hợp ngộ độc. Tại Tiền Giang: Tính từ ngày 9-2 (29 tháng Chạp) đến 7 giờ ngày mùng 5 tết (14-2), toàn tỉnh xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông làm chết sáu người, bị thương năm người; 14 vụ va chạm giao thông làm bị thương 23 người, hư hỏng 27 xe. Nguyên nhân chủ yếu vẫn do người điều khiển phương tiện uống rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu, đi sai làn đường, không tuân thủ tốc độ và các biển báo giao thông. HỮU NGỌC - HÙNG ANH