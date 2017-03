TP.HCM có thể nóng đến 40 độ

Những ngày qua, nhiệt độ ở TP.HCM dao động trong khoảng 36 độ C, nhưng nhiệt độ này được đo trong lều khí tượng, còn ở ngoài trời cao hơn vài độ. Điều bất thường so với những năm trước là ngay từ 7 giờ, nhiệt độ đã tăng trên 30 độ C và duy trì cho đến tận 18 giờ. Hậu quả của việc nắng nóng kéo dài là nhiều cây cối chết khô, con người chịu cảm giác oi bức, khó chịu, đặc biệt là với những người làm việc ở ngoài trời.



Theo các chuyên gia, nguyên nhân nắng nóng là do áp thấp nóng ứng biến mạnh, ảnh hưởng của El nino, biến đổi khí hậu. Đặc biệt ở TP.HCM quá nóng là do mật độ xe dày đặc, bê tông hóa vỉa hè, cây xanh thiếu. Máy lạnh hoạt động nhiều cũng góp phần làm cho nhiệt độ nóng thêm… Nền nhiệt độ trung bình cao hơn so với những năm trước từ 1 đến 2 độ C.



Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ đã lưu ý: “Trong chúng ta, ai cũng cảm giác rất mệt mỏi trong mùa khô, độ ẩm chỉ đạt 60% nên ảnh hưởng sức khỏe. Bệnh tăng cao trong những ngày qua như cảm nắng, ho, sốt, tiêu hóa. Cần hết sức lưu ý để tăng cường vitamin và khoáng chất”.



Cũng theo nhiều chuyên gia, nắng nóng chỉ là một trong những dấu hiện ban đầu đánh dấu cho nhiều hiện tượng bất thường khác của thời tiết trong năm 2010. Với những diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, lời khuyên của các chuyên gia với người dân là, cần hết sức lưu ý để tự bảo vệ sức khỏe của mình.

Theo Kim Dung (vtv.vn)