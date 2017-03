TP.HCM kiểm tra nguyên liệu làm trà sữa trân châu

Cụ thể, từ ngày 14-15/6/2013, đoàn kiểm tra của Chi cục an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra đột xuất 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh nguyên liệu trà sữa trân châu.



Đoàn kiểm tra đã lấy 4 mẫu thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm.



Căn cứ kết quả kiểm nghiệm mẫu do Viện Vệ sinh Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, với 3 mẫu thực phẩm (thạch trái cây, hồng trà, bột sữa T72), qua kiểm tra chỉ tiêu vi sinh cho thấy tất cả đều đạt yêu cầu.



Kết quả kiểm nghiệm đối với 1 mẫu hạt trân châu ghi nhận không phát hiện có chất bảo quản Axit maleic.



Chi cục toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh trà sữa trân châu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.





Theo Thùy Giang (Vietnam+)