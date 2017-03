TP.HCM: Một cửa liên thông “hộ tịch - hộ khẩu - BHYT”

Theo quy định hiện hành, khai sinh cho trẻ do UBND phường - xã cấp, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) do bảo hiểm xã hội (BHXH) quận - huyện cấp, còn nhập hộ khẩu do công an quận - huyện giải quyết. Người dân muốn làm các thủ tục này phải đi vòng qua ba cửa, chí ít cũng mất cả tháng mới xong.

Nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, nhiều nơi ở TP.HCM đã áp dụng giải pháp “một cửa” liên thông hộ tịch - hộ khẩu - BHYT. Sở Tư pháp cũng đã trình UBND TP đề án thí điểm quy chế phối hợp liên thông nhóm thủ tục hành chính hộ tịch - hộ khẩu - BHYT để sớm áp dụng trong thời gian tới. Tuy nhiên, điểm kẹt lớn nhất vẫn nằm ở chỗ thủ tục cấp thẻ BHYT tốn quá nhiều thời gian.

Không phải đi lại nhiều nơi

Nhận được khai sinh, thẻ BHYT và hộ khẩu của bé Nguyễn Đình Khôi, bà Lê Thị Liễm (bà ngoại bé Khôi) ở phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM cứ tấm tắc khen: “Sao mà làm dễ và nhanh quá chừng. Ở nhà ai cũng bận, cũng ngại đi vì tưởng khó. Tuần trước, ba nó chạy ra phường một chút để nộp hồ sơ, rồi tuần này ghé lại nhận về đủ hết luôn”.

Có được kết quả này là do từ ngày 1-7, quận Phú Nhuận đồng loạt triển khai thủ tục liên thông “ba trong một” - khai sinh, BHYT, hộ khẩu. Người dân chỉ cần nộp hồ sơ ở UBND phường và đến hẹn sẽ nhận được khai sinh, thẻ BHYT, hộ khẩu, tiết kiệm được nhiều công sức, chi phí, thời gian đi lại.

Chị Hồ Thanh Thủy (cán bộ hộ tịch phường 10, quận Phú Nhuận) cho biết theo quy trình này, trẻ được cấp khai sinh ngay trong ngày đăng ký, hôm sau đã nhập hộ khẩu xong. Mỗi chiều, hộ tịch viên chuyển hồ sơ nhập sinh mới về Công an quận Phú Nhuận và nhận lại hồ sơ hôm trước đã hoàn tất. Tuy vậy, dù có khai sinh, hộ khẩu nhưng hộ tịch viên vẫn phải ôm bộ hồ sơ thêm cả tuần nữa vì kẹt chờ thẻ BHYT. Phía hộ tịch nóng ruột muốn làm nhanh để trả hồ sơ sớm cho dân vì giữ giấy tờ bản chính lâu ngày thì rất lo nhưng phía BHXH cho rằng không thể rút ngắn thời gian hơn nữa.

Cần gỡ vướng ở khâu cấp thẻ BHYT

Cùng cảnh này, tại quận Tân Phú, thủ tục nhập hộ khẩu cho trẻ mới sinh khá đơn giản, chỉ mất ba ngày làm việc nhưng để làm thẻ BHYT cho trẻ lại khá mất thời gian. Nhiều phường thường gom hồ sơ BHYT của trẻ để làm theo từng đợt, 1-2 lần/tháng.

Chị Thủy kể thêm trước đây khi còn cấp thẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới sáu tuổi thì phường nhận phôi thẻ từ quận về rồi tự in tên trẻ, cấp thẻ tại chỗ nên làm rất nhanh. Còn quy trình hiện nay, phải nộp hết hồ sơ về BHXH quận trực tiếp in cấp thẻ nên ùn tắc, khá chậm, cho dù chuyển thông tin điện tử trước rồi chuyển hồ sơ giấy sau cũng chỉ rút gọn được từ 10 ngày xuống tám ngày chứ khó nhanh hơn.

Theo chị Thủy, nếu thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ mới sinh làm nhanh được thì quy trình liên thông hộ tịch - hộ khẩu - BHYT có thể rút ngắn còn 3-5 ngày. Hiện bộ phận tiếp nhận, trả hồ sơ của phường thực hiện tiêu chuẩn ISO cần đúng hạn nhưng kẹt chờ thẻ BHYT cho trẻ nên cũng lỡ dở. Nếu bà con cần bản chính khai sinh, hộ khẩu thì phải lên nhận trước rồi sau này quay lại lấy thẻ BHYT sau, mà làm như thế thì chuyện liên thông cũng mất ý nghĩa. “Khai sinh, hộ khẩu của trẻ dùng cả đời mà có thể làm thủ tục cấp trong một ngày, còn thẻ BHYT cho trẻ dưới sáu tuổi chỉ dùng vài năm sao mà thủ tục dài quá” - chị Thủy so sánh.

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Ung Thị Xuân Hương: Chỉ cần đến phường – xã là xong . Phóng viên: Thưa bà, người dân sẽ được hưởng lợi gì khi áp dụng quy trình “một cửa liên thông” hộ tịch - hộ khẩu - BHYT mà Sở đang soạn thảo? + Bà Ung Thị Xuân Hương: Với quy trình này, người dân chỉ cần đến nộp hồ sơ tại trụ sở UBND phường - xã và đến hẹn sẽ nhận lại ba kết quả: khai sinh, thẻ BHYT và hộ khẩu vừa đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh. Thời gian làm hồ sơ rút ngắn được 15 ngày so với nhóm thủ tục cũ (cần đến 26 ngày). Cụ thể, UBND phường - xã sẽ cấp khai sinh ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ. Đồng thời, chuyển thông tin đăng ký khám, chữa bệnh của trẻ qua mạng điện tử về BHXH và chuyển hồ sơ đăng ký thường trú về công an quận - huyện. UBND phường - xã sẽ làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả cho người dân. Tổng thời gian làm nhóm thủ tục khai sinh - BHYT - hộ khẩu trong 18 ngày làm việc; nhóm khai sinh - BHYT cho trẻ tạm trú trong 13 ngày; nhóm khai tử - xóa đăng ký thường trú trong sáu ngày. Việc liên thông nhóm thủ tục này cũng nhằm giúp người dân không cần đi lại nhiều lần, tránh vì ngại khó thủ tục hành chính mà bỏ sót quyền lợi cho con em mình. . Vậy bao giờ TP sẽ triển khai quy trình liên thông mới? + Hiện dự thảo đang tập hợp ý kiến đóng góp từ các địa phương, đề án sẽ trình UBND TP vào giữa tháng 8, nếu được thông qua thì có thể triển khai sau 10 ngày có quyết định ban hành. Dự kiến quy trình này sẽ thí điểm trong thời hạn một năm tại 14 phường: Bến Nghé, Cầu Kho (quận 1); phường 9 và 14 (quận 3); phường 6 và 10 (quận 5); phường Tân Thành, Tân Quý (quận Tân Phú); thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh); xã Phú Hòa Đông, Tân Lập Hạ, An Nhơn Tây (huyện Củ Chi)… Khi công bố quy trình chính thức, chúng tôi cũng khuyến khích các phường - xã, quận - huyện khác chủ động liên thông từng bước và làm nhanh các thủ tục. Chuyện gì có lợi cho dân thì cứ làm thôi, không cần chờ triển khai thí điểm đến địa phương mới áp dụng. . Xin cám ơn bà.

BÌNH MINH