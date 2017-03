TP.HCM phát hiện kẹo xốp, siro chứa chất DEHP

Ông Huỳnh Lê Thái Hòa – Chi Cục Trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm cho biết, ngành y tế TP.HCM đã lấy ngẫu nhiên 13 mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm.



Kết quả, đã phát hiện mẫu thạch rau câu hương vị khoai môn hiệu Taro của Công ty New Choice Foods bị nhiễm DEHP.



Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện 3 sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc Phillippines do Công ty TNHH HA MI CO (357 Lê Văn Qưới, phường Bình Trị Đông A, quận Tân Bình, TP. HCM) nằm trong danh sách cảnh báo.



Các sản phẩm của công ty gồm Kẹo xốp Marshies hương vani, Kẹo xốp Marshies hương vani và socola, Kẹo xốp Marshies hương dâu.



Công ty HA MI CO đã chấp nhận phong tỏa 3 lô hàng gồm 2.141 thùng trong kho và thu hồi 100 thùng sản phẩm đã đưa ra thị trường theo yêu cầu của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Kết quả thu hồi, xử lý sẽ thông báo trong một vài ngày tới.



Dựa trên thông tin cảnh báo do của Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm từ mạng cảnh báo toàn cầu INFOSAN và cơ quan Y tế Đài loan cung cấp, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm TP.HCM phối hợp thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiến hành thanh tra đột xuất 4 công ty sản xuất kinh doanh thực phẩm giải khát trên địa bàn thành phố.



Kết quả đã phát hiện 3 mặt hàng nhiễm DEHP do Công ty TNHH TM DV SX Gia Thịnh Phát (quận Tân Bình, TP.HCM) nhập khẩu và phân phối gồm Si rô táo đỏ, Si rô nho, Si rô vải.



3 mặt hàng này nhập khẩu từ Đài Loan do nhà xuất khẩu là Công ty TNHH Ye Yen Gen – 7F-2, No. 982 Linsen Rd, Wufong Town ship, Taichung County 413, Taiwan R.O.C.



Ngày 3/6, đại diện Công ty xuất khẩu (Đài Loan) đã thừa nhận 3 sản phẩm nói trên nhiễm DEHP và tiến hành thu hồi. Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm và Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu công ty phải thu hồi nhanh chóng 318 chai Sirô Táo đỏ, 627 chai Siro Nho và 132 chai Siro Vải từ 46 cửa hàng trên thành phố mà công ty đã phân phối và phải hoàn thành ngày 9/6/, kết quả công ty sẽ phải báo cáo đầy đủ trong vài ngày tới.



Sở Y tế TP.HCM tiếp tục chỉ đạo việc kiểm soát mở rộng đối với các công ty kinh doanh các mặt hàng giải khát nằm trong danh sách cảnh báo của INFOSAN và liên tục cập nhật, thông tin tới người tiêu dùng, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước sự cố phụ gia nhiễm DEHP.





Theo Bùi Hương (Bee.net)